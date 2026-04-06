Congo-Kinshasa: Pâques à Goma - Les chrétiens appellent au pardon et à l'unité dans un contexte d'occupation

À Goma, au Nord-Kivu, la célébration de la fête de Pâques ce dimanche 5 avril a oscillé entre recueillement spirituel et instants de réjouissance, malgré un contexte sécuritaire et économique difficile. Dans les églises de cette ville occupée par les rebelles du M23 depuis plus d'un ans, comme dans les espaces de loisirs, les habitants ont tenu à marquer cet événement central du calendrier chrétien. Les reporters de Radio Okapi ont fait la ronde de la ville.

Mobilisation dans les églises

À l'église « La Source » de la 8e CEPAC, de nombreux fidèles, dont certaines autorités locales, se sont réunis pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Chants de louange, prières et cris de joie ont rythmé cette journée empreinte de ferveur.

Dans son message, l'évangéliste a insisté sur les valeurs fondamentales liées à la résurrection du Christ, notamment le pardon, l'amour et l'unité.

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« Nous devons nous aimer et bannir le tribalisme, car nous sommes tous enfants de Dieu », a rappelé Patric Mugorozi, appelant les chrétiens à dépasser les divisions ethniques et culturelles.

Les fidèles ont également exprimé leurs voeux, plaçant cette fête sous le signe de l'espérance.

« Que cette journée nous redonne espoir, malgré les difficultés. Pâques nous rappelle que demain peut être meilleur », a confié un chrétien.

Des moments de détente pour les familles

Parallèlement aux célébrations religieuses, plusieurs familles ont choisi de passer la journée dans des espaces de loisirs. Au Park LB Christal, parents et enfants se sont retrouvés dans une ambiance festive.

Entre jeux, rires et détente, ces moments ont permis à de nombreux enfants de vivre pleinement la fête, malgré les réalités difficiles du quotidien.

« Nous sommes ravis d'être ici. Cet endroit apporte de la joie à nos enfants. Pour nous, Goma, c'est Paris », a témoigné Melissa Bituenge.

Une célébration sous fond de crise

Cette célébration intervient dans un contexte particulier. La ville de Goma est sous occupation des rebelles du M23 depuis plus d'un an, une situation qui continue de peser sur les conditions de vie des habitants.

Malgré la crise économique et les incertitudes sécuritaires, les familles s'efforcent de maintenir des moments de joie, notamment pour les enfants.

À Goma, la fête de Pâques a ainsi été marquée par un double élan : celui de la foi et celui de la résilience. Entre prières pour la paix et instants de bonheur partagés, les habitants ont une nouvelle fois démontré leur capacité à garder espoir, même dans l'adversité.