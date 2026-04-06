Congo-Kinshasa: Une attaque de la milice CRP perturbe la Pâques à Djugu

La fête de Pâques a été perturbée ce dimanche 5 avril 2026 dans certaines zones du territoire de Djugu (Ituri), où des miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP) de Thomas Lubanga, ont attaqué des positions des FARDC à Lodha, à environ 100 kilomètres de Bunia. Un milicien a été tué et un militaire, blessé.

Cette attaque a semé la panique dans le milieu, empêchant plusieurs déplacés de se rendre à leurs lieux de culte. Les casques bleus de la MONUSCO, appuyés par l'armée congolaise, ont réussi à repousser les assaillants.

D'après des sources locales, les faits se sont déroulés tôt dimanche matin à Lodha, localité située à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Djugu. Vers 6 heures, des miliciens de la CRP ont attaqué des positions des FARDC.

Alertée, la MONUSCO a immédiatement dépêché une patrouille depuis sa base de Fataki. Mais en route, les casques bleus sont pris pour cible. Ils ripostent, forçant les assaillants à se replier.

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En renfort, les FARDC lancent ensuite des opérations de ratissage dans la zone, tandis que la MONUSCO établit des positions pour empêcher toute progression des miliciens, notamment près des sites de déplacés de Lodha et Djaiba.

Malgré leur fuite, les assaillants continuent de tirer de manière sporadique, jusque dans les environs de Fataki, avant de se retirer définitivement du lieu. Le bilan provisoire fait état d'un milicien tué et un soldat des FARDC blessé, puis évacué vers l'hôpital de Fataki.

Sur place, les déplacés saluent la rapidité d'intervention des casques bleus.