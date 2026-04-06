Sénégal: Pâques - Un religieux appelle à faire triompher le pardon et la miséricorde

Bakel — L'Abbé Martial Keïta, Curé de la paroisse Saint Abraham de Bakel-Kidira (est), a appelé dimanche à l'occasion des pâques à cultiver le pardon et la miséricorde "à l'image du Christ qui, malgré les maltraitance qu'il subissait avait accordé son pardon à ses bourreaux".

"Dans mon homélie, j'ai surtout insisté sur cette résurrection du Christ qui doit nous pousser à sortir de nos tombeaux d'égoïsme et vivre un amour vrai. Rouiller la pierre du découragement qui nous emprisonne et ne pas surtout nous laisser emporter par la rancune et la vengeance. Mais il faut toujours faire triompher le pardon et la miséricorde", a fait savoir, Abbé Keïta. Il s'entretenait avec des journalistes à la suite d'une messe à l'Eglise Saint Abraham de Bakel à l'occasion de la commémoration de la résurrection de Jésus Christ.

L'Abbé Martial Keïta a insisté sur l'importance pour les fidèles chrétiens d'observer des moments de méditation en mettant en avant les valeurs de pardon, de la non-vengeance et de la miséricorde. "Nous pouvons vivre de manière plus proche de Dieu que nous partageons tous", a poursuivi le Curé de la paroisse Saint Abraham de Bakel-Kidira.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous avons profité de cette occasion, ce dimanche pour prier pour la paix dans notre département et dans notre pays. Nous avons aussi prié pour toutes les autorités qui gouvernent ce pays afin que la lumière du Christ, la lumière de Dieu les éclaire", a ajouté Abbé Martial Keïta. "Le Carême est une grâce accordée par le Seigneur. Cette année c'est une bonne chose de jeûner en même temps avec nos frères musulmans, surtout à quelques encablures de la fête de l'indépendance du Sénégal", s'est-il félicité.