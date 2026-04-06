Sénégal: Message de Pâques - Le pape Léon XIV appelle les puissants à ''choisir la paix'

Dakar — Le pape Léon XIV, a invité dimanche, "ceux qui ont le pouvoir de déclencher les guerres" de "choisir la paix" obtenue dans le dialogue, non par la force, dans un contexte mondial marqué par des conflits au Moyen-Orient, en Ukraine, en Afrique.

"Que ceux qui ont des armes les déposent ! Que ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres choisissent la paix ! Pas une paix imposée par la force, mais par le dialogue ! Pas avec le désir de dominer les autres, mais pour les rencontrer ! », a lancé le souverain. Il s'exprimait ainsi à l'occasion de son premier message de Pâques, la fête la plus importante du calendrier chrétien, devant des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre.