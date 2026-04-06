communiqué de presse

L'Union africaine (UA) annonce l'arrivée de sa Mission d'Observation Electorale (MOEUA) en République de Djibouti, dans le cadre de l'élection présidentielle prévue le 10 avril 2026.

À l'invitation du Gouvernement de la République de Djibouti, le Président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Son Excellence Mahamoud Ali Youssouf, suite à la proposition du Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité (CAPPS) de l'UA, Son Excellence l'Ambassadeur Bankole Adeoye, a approuvé le déploiement d'une MOEUA de court terme afin d'évaluer et de rendre compte du déroulement de l'élection présidentielle prévue le 10 avril 2026.

La Mission est dirigée par Son Excellence Bernard Makuza, ancien Premier Ministre de la République du Rwanda. Elle comprend vingt-six (26) observateurs de court terme issus de seize (16) États membres de l'UA[1], dont des ambassadeurs accrédités auprès de l'Union africaine à Addis-Abeba, des représentants des organes de gestion des élections en Afrique, des membres d'organisations de la société civile africaine, ainsi que des représentants d'organisations de jeunesse.

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Dans l'accomplissement de son mandat, la Mission rencontrera les principales parties prenantes nationales, notamment les autorités gouvernementales, les organes de gestion des élections, les partis politiques, les candidats, les organisations de la société civile, ainsi que d'autres acteurs impliqués dans le processus électoral.

La Mission est présente à Djibouti du 3 au 14 avril 2026. Elle présentera sa Déclaration préliminaire le 12 avril 2026 à l'Hôtel Djibouti Palace Kempinski, à 10h30, exposant ses premières conclusions et recommandations visant à renforcer la gouvernance démocratique, la transparence et l'État de droit dans les processus électoraux à travers le continent.

Le Secrétariat de la Mission est situé à l'Hôtel Djibouti Palace Kempinski, République de Djibouti. Il est joignable au numéro suivant : ?+253 77 39 16 84.

Fait à Djibouti, le 6 avril 2026

Pour la Mission

S.E.M. Bernard Makuza,

Chef de Mission

[1] Afrique du Sud, Benin, Cameroun, Comores, Éthiopie, Gabon, Guinée, Kenya, Liberia, Mauritanie, Maurice, Nigéria, République Démocratique du Congo (RDC), Rwanda, Sénégal et Zimbabwe.