Angola: De nouveaux stades et 12 pavillons polyvalents renforceront l'offre d'infrastructures sportives

Luanda — Le Gouvernement prévoit la construction de nouveaux stades de football et de 12 pavillons polyvalents dans plusieurs provinces du pays, dans le cadre du plan d'expansion et de modernisation des infrastructures sportives nationales.

Cette annonce a été faite jeudi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion, dirigée par le Président de la République, João Lourenço, avec les gouverneurs des 21 provinces du pays.

Cette réunion a permis d'analyser l'état des infrastructures sportives, le vandalisme des biens publics et l'exploitation minière illégale.

Selon Rui Falcão, le Gouvernement a structuré son intervention dans le secteur autour de trois axes principaux : l'entretien, la modernisation des infrastructures existantes et la construction de nouvelles installations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le cadre de ce plan, trois nouvelles infrastructures ont déjà été inaugurées : deux stades et un centre paralympique. Le lancement des travaux de construction de deux autres stades de football et de deux pavillons, financés par le budget général de l'État, est prévu cette année.

Parallèlement, grâce à des lignes de crédit internationales, le gouvernement prévoit la construction de douze pavillons polyvalents, d'une capacité de 2 500 à 4 500 places, dans les provinces de Bengo, Bié, Cunene, Cubango, Cuando, Cuanza Sul, Icolo e Bengo, Lunda Sul, Moxico, Moxico Leste, Uíge et Zaire.

Le ministre a indiqué que certains travaux, précédemment interrompus, seront relancés, comme celui du stade de Lunda Sul, entamé en 2015, ainsi que les infrastructures des provinces de Zaire et de Lunda Norte.

Selon le responsable, l'objectif est d'améliorer, à moyen et long terme, la qualité de la pratique sportive, notamment au haut niveau, afin de permettre à davantage de provinces de participer aux championnats nationaux et d'offrir aux équipes de meilleures conditions techniques.

Rui Falcão a également souligné la nécessité de renforcer les infrastructures de base, telles que les terrains de sport communautaires et scolaires, en coordination avec les administrations municipales et provinciales, afin d'accroître le nombre de participants.

Concernant la province de Cabinda, le ministre a indiqué que le stade de Chiazi est en cours de requalification, tandis que le pavillon omnisports fait l'objet d'une évaluation technique et pourrait être réhabilité ou remplacé par une nouvelle infrastructure.

Il a estimé que l'ensemble des investissements en cours devrait, dans les années à venir, rehausser le niveau de compétitivité du sport national et garantir une meilleure utilisation des infrastructures existantes.