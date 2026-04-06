Afrique: Le Président angolais félicite son homologue sénégalais à l'occasion de la fête nationale

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a adressé un message de félicitations à son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, à l'occasion de la fête nationale du Sénégal.

Dans ce message, rendu public, le Chef de l'État angolais exprime, au nom de l'exécutif angolais et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations au peuple et au gouvernement sénégalais. Le Président angolais souligne la portée historique de cet événement, qui évoque le courage, la détermination et la vision de ceux qui ont conduit le Sénégal à la conquête de sa souveraineté et de son autonomie.

João Lourenço estime que, tout au long de ses 66 ans d'indépendance, le Sénégal s'est affirmé comme un exemple de stabilité politique, de promotion de la paix et de l'harmonie, ainsi que de consolidation démocratique et d'engagement à trouver des solutions répondant aux aspirations de ses citoyens au développement et au bien-être.

Selon le chef d'État angolais, ces valeurs honorent le continent africain et renforcent la place du Sénégal au sein de la communauté internationale.

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À cette occasion, le Président de la République réaffirme l'engagement ferme de l'Angola à approfondir les liens d'amitié, de solidarité et de coopération bilatérale, dans l'intérêt mutuel des deux peuples et en vue de la réalisation d'idéaux communs de progrès et de prospérité.

Dans son message, João Lourenço adresse également ses meilleurs vœux de santé et de réussite personnelle au Président Bassirou Diomaye Faye.

L'Angola et le Sénégal renforcent leur partenariat stratégique bilatéral, axé sur la coopération économique, technique, sociale et commerciale, dans un cadre visant à promouvoir le développement durable et l'intégration régionale africaine.

La coopération entre les deux pays couvre des secteurs clés tels que le pétrole, les transports et le commerce, domaines considérés comme essentiels à la croissance de leurs économies respectives et au renforcement de la présence africaine sur les marchés internationaux.

Dans le secteur de l'énergie, le Sénégal a manifesté son intérêt pour l'expérience acquise par l'Angola en matière d'exploration pétrolière, au moment même où ce pays d'Afrique de l'Ouest s'apprête à consolider son industrie des hydrocarbures.

Sur le plan institutionnel, les deux États ont formalisé des instruments juridiques régissant leur coopération dans des domaines tels que la justice, le tourisme et la protection des investissements, notamment la création d'une Commission bilatérale, en vertu du Décret présidentiel n° 18/23.

Les relations diplomatiques reposent sur le respect mutuel et la convergence de positions au sein des organisations continentales, en particulier l'Union africaine, où l'Angola et le Sénégal œuvrent de concert pour promouvoir des solutions africaines aux défis du continent.

Dans le secteur des transports, des contacts sont en cours en vue de l'établissement de liaisons aériennes directes entre Luanda et Dakar, une initiative susceptible de dynamiser le commerce, le tourisme et la circulation des personnes entre les deux pays.

