Angola: Un ministre d'État considère la jeunesse angolaise comme garante de la paix

Menongue — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du président de la République, Dionísio da Fonseca, a déclaré ce samedi à Menongue (Cubango) que la jeunesse angolaise est garante de la paix et que, par conséquent, les autorités comptent sur son engagement pour le développement de l'Angola.

Selon le représentant du gouvernement, qui s'exprimait lors de l'événement central du 4 avril, Journée de la paix et de la réconciliation nationale, le présent et l'avenir reposent sur l'énergie, le talent et l'engagement de la jeunesse angolaise.

C'est pourquoi il a exhorté les Angolais à préserver la paix, à valoriser les acquis, à œuvrer ensemble pour le développement du pays et à aborder l'avenir de l'Angola et des Angolais avec un grand optimisme.

Le ministre a indiqué que seule la conquête de la paix avait permis de construire un État de droit et démocratique, de réconcilier la nation, de concevoir et de mettre en œuvre un programme national de reconstruction des infrastructures et de définir des politiques publiques davantage axées sur le développement de la population.

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Dionísio da Fonseca a souligné que l'Angola est attaché à la paix mondiale, au développement durable et à l'intégration économique régionale.

« Le 4 avril n'est pas seulement une date du calendrier national, mais aussi un symbole fort de réconciliation nationale, de pardon et d'espoir », a insisté Dionísio da Fonseca.

Le dirigeant a appelé à la coexistence pacifique entre les institutions publiques et privées, les partis politiques, les communautés et les familles, car il existe une opportunité de poursuivre la construction d'une nation plus unie, ouverte aux investissements privés et accueillante pour les touristes et les investisseurs.

Un chemin vers la paix

Le ministre d'État a souligné que le 4 avril, célébré sous la devise « Pour le développement économique et le bien-être des Angolais, main dans la main », constitue le plus précieux héritage du peuple angolais depuis l'indépendance.

« La guerre a dévasté les infrastructures, séparé des familles et profondément limité le potentiel économique et social du pays, mais le peuple angolais a fait preuve d'une qualité extraordinaire : la capacité de pardonner, de se réconcilier et de reconstruire. »

Le ministre d'État a indiqué qu'à partir de ce moment (la paix), la priorité nationale s'est imposée : la reconstruction du pays, la réconciliation nationale et la mise en place des fondements d'un développement durable et inclusif.

Le dirigeant a affirmé que l'une des plus grandes réussites de l'après-guerre a été la reconstruction des routes, des ponts, des voies ferrées, des aéroports, des hôpitaux et des écoles, qu'ils aient été construits ou réhabilités.

Dionísio da Fonseca a souligné que les zones où se sont déroulées les principales batailles, telles que Cuito Cuanavale, Quifangondo, Ebo, Nto (Cabinda), Cangamba, Mavinga et d'autres lieux de mémoire, sont désormais liées à la production agricole et au développement urbain.

Importance de Cuando dans le processus de paix

Selon Dionísio da Fonseca, Menongue revêt une importance particulière, car cette terre a été le témoin des sacrifices du peuple angolais et représente aujourd'hui un exemple de reconstruction et de coexistence pacifique.

« La province de Cubango est un symbole de résistance, d'unité, de durabilité et d'avenir », a-t-il déclaré.

Le ministre d'État a rappelé que la province était autrefois surnommée « Terres du bout du monde », mais qu'elle se présente aujourd'hui comme une terre de progrès, bâtie grâce aux efforts quotidiens de tous.

L'instauration de la paix a permis la construction de 156 écoles, soit 1 781 salles de classe, desservant les différents sous-systèmes éducatifs, et de 82 centres de santé, employant 1 084 agents de santé.

Dionísio da Fonseca a souligné que la province peut, de ce fait, jouer un rôle plus important et significatif dans la diversification de l'économie du pays.

Le ministre a assuré que l'Exécutif continuerait de dynamiser les projets d'infrastructure prévus pour Cubango.

Il a notamment cité la route nationale 140/295, sur le tronçon Caiundo Mbala Chavo/Chavati, l'achèvement de 212 appartements dans la première phase du quartier central de Menongue, le campus universitaire de Cuito Cuanavale, ainsi que l'extension du réseau électrique et du système d'adduction d'eau.

Le secteur agricole a également été évoqué par le ministre d'État, avec des résultats témoignant d'une croissance de la culture céréalière (maïs, sorgho, millet, riz, etc.).

Dans ce secteur, le responsable a insisté sur la nécessité de renforcer les familles et d'agrandir les 213 écoles rurales, ainsi que de soutenir les 44 associations et 145 coopératives, sans oublier les sept exploitations agricoles existantes dans la province.

Le 4 avril, les Angolais commémorent la fin de la guerre civile dans leurs pays et l'accord de paix signé en 2002.