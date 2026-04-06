Afrique: Le pouvoir exécutif garantit la poursuite du projet Luena/Munhango

Luena — Le gouverneur de la province de Moxico, Ernesto Muangala, a assuré ce samedi à Luena que les conditions étaient réunies pour l'attribution des marchés de travaux de revêtement du tronçon Luena/Munhango, destiné à relier les provinces de Moxico et de Bié.

S'exprimant lors de la cérémonie provinciale commémorant le 24e anniversaire de l'Accord de Paix en Angola, le gouverneur a annoncé plusieurs projets prévus pour la province de Moxico, précisant que l'attribution des marchés pour ce tronçon de 156 kilomètres interviendrait au cours du mois d'avril.

Il s'agit d'une route stratégique, partie intégrante du corridor de Lobito, qui pourrait permettre la liaison entre les régions centre et sud du pays. Ce projet, d'une valeur de plus de 194 millions d'euros, a été attribué au consortium Noráfrica.

Outre ce projet, Muangala a réaffirmé que la feuille de route de l'Exécutif prévoit la construction de 1 500 appartements dans le cadre de l'achèvement de la deuxième phase du projet de la cité-dortoir « Héros de Cangamba », la réhabilitation des mairies et la requalification des écoles de la région.

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Selon le gouverneur, afin de reconnaître le dévouement des anciens combattants, le gouvernement prévoit également de construire des logements pour ces derniers.

Ernesto Muangala a également indiqué qu'un projet permettant la reprise de tous les travaux interrompus dans la province, ainsi que le pavage des quartiers Social da Juventude et Sinai-Novo, est en phase finale d'approbation.

Le dirigeant a souligné l'avancement des travaux sur le campus de l'Université de Luena, qui, selon lui, pourrait accroître les possibilités d'éducation dans la région.

Selon le gouverneur, la paix a apporté de nombreux avantages à la province, notamment la requalification et l'équipement des principaux établissements de santé, ainsi que l'amélioration continue de l'image de la ville de Luena, qui a reçu plusieurs travaux de requalification.

Après 24 ans de paix, il a déclaré que les Angolais ont de nombreuses raisons d'être fiers, soulignant les nombreux progrès accomplis durant cette période, et a encouragé l'engagement de chacun à préserver cet atout essentiel pour le développement du pays.

Le gouverneur a ajouté que la paix a permis l'amélioration des infrastructures administratives, la construction de routes et le développement du réseau scolaire.

La cérémonie provinciale commémorant la Journée de la paix et de la réconciliation nationale s'est déroulée dans l'auditorium de l'Institut polytechnique supérieur de Moxico, réunissant diverses personnalités de la province.