Afrique: La Conférence ACI Afrique définit des mesures concrètes pour la transformation numérique des aéroports

Luanda — La Conférence ACI Afrique a permis de définir des mesures concrètes concernant la transformation numérique et la résilience opérationnelle du secteur aéroportuaire du continent, a déclaré vendredi à Luanda la présidente du Comité exécutif de la Société de gestion aéroportuaire (SGA), Nerica Pitta Grós.

Lors de la clôture de l'événement, Nerica Pitta Grós a souligné que la réunion avait permis de réaffirmer que le développement du secteur aéroportuaire en Afrique repose sur un engagement collectif des gouvernements des États membres.

La responsable a ajouté que la conférence avait atteint son objectif d'harmoniser les visions pour un avenir plus intégré et durable de l'aviation civile sur le continent.

« Nous repartons d'ici avec des engagements clairs, tels que le renforcement de la coopération régionale, l'investissement dans le capital humain et la consolidation d'un secteur aéronautique plus résilient et inclusif », a-t-elle affirmé.

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Nerica Pitta Grós a exprimé la gratitude de l'Angola envers ACI Afrique pour la confiance accordée au pays en lui confiant l'organisation de ce forum, et a remercié l'Exécutif angolais pour son soutien institutionnel, notamment par le biais du ministère des Transports.

Selon la responsable, les relations nouées à Luanda devraient perdurer au-delà de l'événement et servir de base aux décisions stratégiques qui façonneront le marché unique du transport aérien en Afrique.

Cet événement, qui a réuni pendant sept jours à Luanda des délégués et des experts du secteur aéroportuaire mondial, a également permis de promouvoir l'hospitalité, le tourisme et le potentiel culturel de l'Angola auprès de la communauté aéronautique internationale.

En conclusion, l'Angola a officiellement passé le relais au Nigéria, pays hôte de la prochaine édition de la conférence régionale ACI Afrique en septembre prochain.

Objectifs de la Conférence en Angola

La tenue de la 75e Conférence ACI Afrique en Angola visait à renforcer le positionnement international du pays dans le secteur de l'aviation civile, à promouvoir les investissements dans le secteur aéroportuaire et à mettre en lumière les opportunités offertes par le pays.

Elle visait également à stimuler la connectivité aérienne, en mettant l'accent sur l'intégration régionale africaine, à favoriser le partage des connaissances et des meilleures pratiques entre les principaux acteurs du secteur et à contribuer au développement durable de l'aviation en Afrique.

L'organisation de cet événement à Luanda s'inscrit également dans une vision plus large de transformation du secteur, en phase avec les efforts nationaux de modernisation de l'aviation, notamment la restructuration des opérateurs, le renforcement de la flotte aérienne nationale et l'établissement de partenariats internationaux stratégiques.

À propos d'ACI Afrique

ACI Afrique est la représentation régionale africaine du Conseil international des aéroports (ACI), une organisation qui regroupe des aéroports du monde entier. Sa mission est de promouvoir le développement sûr, efficace et durable des aéroports sur le continent.

ACI Afrique défend les intérêts des aéroports auprès des instances de réglementation et des gouvernements, encourage la coopération et le partage de connaissances entre ses membres et contribue à l'intégration du transport aérien en Afrique.

Actuellement, l'organisation joue un rôle central dans la consolidation d'une vision commune pour la croissance de l'aviation africaine, en lien avec des initiatives telles que le Marché unique du transport aérien africain (SAATM) et la connectivité intra-africaine.