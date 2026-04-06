Angola: ADRA met en évidence la restauration de la base productive en 24 ans de paix

Lubango — La directrice d'ADRA dans les provinces de Huíla et Namibe, Anastácia Tchilete, a déclaré vendredi que les 24 années de paix en Angola ont permis de récupérer la base productive et l'espace rural.

En fait, a-t-elle ajouté, ce progrès contraste avec le conflit armé qui sévissait jusqu'en 2002, marqué par la destruction des infrastructures agricoles et l'abandon des zones rurales.

Selon la responsable, dans la période d'après-guerre, le pays est passé d'un niveau minimal de la production à une réalité où l'agriculture a repris son rôle central dans la vie des familles.

Dans sa déclaration à l'ANGOP, la directrice a dit qu'à l'heure actuelle l'agriculture familiale représente plus de 80 % des denrées alimentaires consommées en Angola, ce qui souligne son importance dans le système alimentaire national.

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Dans la province de Huíla, selon la source, l'évolution est également significative par rapport aux premières années après la paix, la province étant passée d'une production essentiellement de subsistance à une activité agricole impliquant plus de 312 000 familles.

La superficie cultivée a atteint environ 620 000 hectares, une croissance significative par rapport à la période d'après-guerre, où de vastes étendues de terres restaient improductives, a-t-elle mentionné.

Ces indicateurs, a-t-elle ajouté, renforcent la position de Huíla comme l'un des principaux pôles agropastoraux du pays, en particulier dans la production de céréales et de bovins.

La directrice a signalé l'émergence de coopératives et du secteur entrepreneurial agricole, qui était pourtant inexistant ou insignifiant dans les années qui ont immédiatement suivi le conflit armé.

Les progrès accomplis au cours des 24 années de paix constituent une base solide pour le développement du secteur, mais il faudra plus d'investissements et de politiques publiques efficaces afin de consolider ces avancées et de garantir une croissance inclusive et durable, a-t-elle conclu.

