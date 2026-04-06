Angola: Des touristes du navire de croisière « Diana » visitent la plante emblématique Welwitschia mirabilis

Luanda — Un groupe de touristes du navire de croisière « Diana », qui a fait escale au port de Moçâmedes, dans la province de Namibe, a visité ce vendredi des sites où pousse la plante emblématique Welwitschia mirabilis.

L'information figure dans un communiqué de presse du ministère des Transports, envoyé à l'ANGOP, qui précise que parmi les touristes se trouvaient des ressortissants allemands, anglais, français et néerlandais.

Le communiqué ajoute que, lors de cette visite, les passagers ont pu admirer la Welwitschia mirabilis, plante emblématique et symbole de la résilience du désert angolais, et participer à une visite guidée de la ville de Moçâmedes, à la découverte de son histoire, de sa culture et de son architecture.

Le document souligne que l'escale du navire à Namibe s'inscrit dans un mouvement plus large visant à consolider la position de la région comme destination de référence pour le tourisme de croisière en Angola.

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« Bien plus qu'un événement ponctuel, l'arrivée du paquebot « Diana » témoigne du succès de l'engagement du ministère des Transports en faveur de la modernisation des infrastructures portuaires et de l'intégration du transport maritime au tourisme, deux moteurs essentiels de la diversification économique et de la création d'emplois dans les communautés côtières », indique le communiqué.

Le communiqué souligne que la stratégie du ministère, alignée sur le Plan stratégique Angola 2027 - L'ère de la réalisation -, repose sur le pilier de la souveraineté logistique, connu sous le nom de « L'Angola est le cœur logistique de l'Afrique ».

Selon le ministère des Transports, l'arrivée de chaque navire de croisière symbolise l'ouverture du pays sur le monde et la création de richesses locales dans les secteurs du transport, de l'hôtellerie, de la restauration et de l'artisanat.

Le document souligne que ces visites sont la preuve concrète que des infrastructures portuaires réhabilitées et des corridors maritimes bien gérés offrent de réelles opportunités aux Angolais.

Par ailleurs, le ministère des Transports assure qu'il continuera de soutenir la requalification des ports nationaux, de faciliter les procédures d'accostage et de promouvoir les partenariats avec les opérateurs internationaux, afin que le tourisme de croisière devienne un levier toujours plus important pour la dignité de la population et pour l'image d'un pays moderne, ouvert et dynamique.