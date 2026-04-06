Angola: Menongue accueille l'acte principal du 4 avril

Luanda — L'événement central des célébrations de la Journée de la Paix et de la Réconciliation nationale se tiendra le 4 avril à Menongue, dans la province de Cubango, sous l'égide du ministre d'État et chef de la Maison civile de la Présidence de la République, Dionísio Manuel da Fonseca, représentant le chef de l'État, João Lourenço.

Sous le slogan « Main dans la main pour le développement économique et le bien-être des Angolais », le programme des célébrations débute ce vendredi 3 avril par diverses activités à Menongue.

Parmi les actions prévues figurent la distribution de kits de lutte contre le choléra et l'inauguration d'une unité de production d'oxygène à l'hôpital général de Cubango.

L'agenda du ministre d'État et chef de la Maison civile de la Présidence de la République comprend également une réunion avec le gouvernorat de Cubango, afin d'évaluer, entre autres, le degré de mise en œuvre de la nouvelle Division politico-administrative.

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La délégation officielle comprend le ministre de l'Administration du Territoire, Daniel Félix Neto, ainsi que des membres de l'Exécutif, des représentants des partis politiques représentés au Parlement, des instances de la Défense et de la Sécurité, et la Fédération angolaise des anciens combattants et vétérans de la Patrie.

Cette date, d'une grande importance historique, marque le 24e anniversaire de la Journée de la Paix et de la Réconciliation nationale et vise à promouvoir des valeurs telles que la fraternité, la réconciliation, la solidarité, la justice sociale, l'unité nationale, la tolérance, l'amour de la patrie et le respect des symboles nationaux.