Angola: La visite du pape Léon XIV renforce la stabilité politique en Angola

3 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par LT/JSV/ALH/SB

Huambo ( — La visite du pape Léon XIV en Angola contribuera à renforcer la stabilité politique et à consolider les relations diplomatiques avec le Vatican, a déclaré le secrétaire du FNLA dans la province de Huambo, José Ukuassapi.

Dans une déclaration à l'ANGOP ce vendredi, il a indiqué que le renforcement des relations entre l'Angola et le Vatican se traduira par un approfondissement du dialogue interreligieux, la promotion de la participation citoyenne et le développement d'initiatives de soutien aux communautés les plus vulnérables, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la solidarité sociale.

Il a affirmé que la visite du pape contribuera à consolider un climat de stabilité politique propice au développement durable, à promouvoir l'harmonie sociale et à améliorer les conditions de vie de la population.

Cette attente se reflète dans le message de paix que transmettra le Saint-Père, visant à promouvoir la pacification des communautés, à renforcer la coopération entre les différents secteurs de la société et à poursuivre les politiques qui soutiennent la croissance socio-économique du pays.

Le pape Léon XIV effectuera une visite apostolique en Angola du 18 au 21 de ce mois, après les voyages de Jean-Paul II en 1992 et de Benoît XVI en 2009.

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