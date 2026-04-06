Sénégal: Sécurité alimentaire - Un champ-école lancé au lycée Malick Sy de Thiès

6 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Lycée Malick Sy de Thiès a lancé, le 4 avril 2026, le projet IPROCEA, dédié à la promotion de l'agroécologie en milieu scolaire. Initié par Ablaye Gaye, ancien élève, ce programme repose sur un champ-école de plus de 300 m², cultivé par les élèves, avec pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire à travers une cantine scolaire.

La cérémonie s'est tenue en présence du Dr Cheikh Oumar Ba, représentant le président Bassirou Diomaye Faye. Le projet a bénéficié du soutien financier du conseiller spécial Ibrahima Sow, qui a permis l'aménagement du site, la mise en place de cultures maraîchères et la réhabilitation de la cantine, équipée de panneaux solaires.

Au-delà de la production agricole, l'initiative vise à former des élèves engagés dans la protection de l'environnement et l'entrepreneuriat agricole. La communauté éducative, par la voix du proviseur Daouda Fall, a salué un projet en phase avec les ambitions nationales de souveraineté alimentaire.

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