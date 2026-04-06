Sénégal: Paralysie du transport en commun - La fédération maintient la grève jusqu'à nouvel ordre

6 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mohamed Diene

Après six jours d'arrêt du trafic et une réunion d'urgence peu concluante tenue ce dimanche 5 avril avec le ministre Yankoba Diémé, la Fédération des transporteurs routiers du Sénégal annonce la poursuite de la grève de façon illimitée.

Le ministre et les transporteurs ne parlent toujours pas le même langage. La grève se poursuit jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qui découle de la réunion convoquée par Yankoba Diémé. Malgré cet appel du pied, les deux parties ne sont pas arrivées à s'entendre sur l'essentiel. Après 9 heures d'échanges et de tractations à huis clos, Alassane Ndoye, président des transporteurs routiers du Sénégal, déclare : « Aucun point d'accord n'a été trouvé. »

Selon lui, sur l'ensemble des dix points de leur plan de revendications (10 au total), le ministre n'en a accordé ni satisfait aucun. « En tant que syndicalistes, nous ne sommes pas satisfaits de cette réunion », regrette-t-il. Pour Alassane Ndoye, la posture du ministre, « peu conciliante » et sans aucune compromission sur les 10 points, ne contribue pas à une sortie de crise.

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Face à cette crise qui affecte fortement les populations, la fédération dit comprendre et mesurer la souffrance des Sénégalais. « Nous allons nous rapprocher de la base pour rendre compte de cette réunion et de cette décision sur la poursuite ou non de la grève », précise Alassane Ndoye, ajoutant que c'est la faveur que la fédération a accordée au ministre. Pour le dépassement de cette impasse, les syndicalistes souhaitent l'engagement des autorités étatiques.

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