Angola: Le pays sur la route des visites apostoliques du Saint-Père - Évêque auxiliaire de Luanda

Mbanza Kongo ( — Mgr António Pedro Bengue, évêque auxiliaire de Luanda, a déclaré mercredi à Mbanza Kongo, dans la province de Zaire, que l'Angola, qui reçoit la visite du pape pour la troisième fois, s'inscrit sur la route des visites apostoliques du Saint-Père à travers le monde.

Selon le prélat, présent à Mbanza Kongo pour présider les célébrations de Pâques dans le diocèse local, le pays a accueilli le pape Jean-Paul II en 1992 et, en 2009, le pape Benoît XVI.

Cette préférence papale pour l'Angola est le fruit de plus de cinq siècles d'évangélisation chrétienne en Angola.

« J'étais en Zambie le mois dernier pour une activité, et des évêques m'ont demandé : "Comment cela se passe-t-il en Angola ? C'est la troisième fois qu'un pape vous rend visite, que se passe-t-il dans votre pays ?" » Il a ajouté que la visite du Saint-Père renforcera la foi chrétienne et l'unité parmi les Angolais.

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Le coordinateur adjoint de la visite du Pape pour la Commission de la Conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé (CEAST) a également déclaré que la visite du pontife suscitera un regain de foi et favorisera l'accueil de son message.

« La visite du Saint-Père doit porter du fruit, notamment celui de la conversion, de la paix et de la communion ecclésiale », a-t-il souligné.

Il a insisté sur le fait que le Pape ne vient pas seulement pour les fidèles catholiques, mais pour tous les citoyens résidant en Angola, précisant que les autres confessions chrétiennes reconnues légalement pourront également participer aux activités liturgiques.

Le pape Léon XIV se rendra en Angola les 18 et 21 de ce mois, avec des étapes à Luanda, Muxima (Icolo e Bengo) et Saurimo, dans la province de Lunda-Sul.