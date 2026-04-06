Sénégal: Podor - Les activités agricoles et piscicoles offrent de réelles opportunités économiques, selon un acteur

Ndieurba (Fanaye) — Le promoteur du projet "Ndieurba Vert", président de l'Association Keur Mame Ibrahima Thiam, Docteur Mamadou Thiam, a déclaré dimanche que les activités piscicoles et agricoles offrent de réelles opportunités économiques et participent à la valorisation des ressources locales.

"Les activités liées à l'agriculture et à la pisciculture offrent de réelles opportunités économiques et valorisent les ressources locales. C'est dans ce sens que j'invite les jeunes à s'impliquer dans ce domaine", a dit Dr Thiam, promoteur du projet lors de la journée de commercialisation de poissons frais, à Ndieurba, dans la commune de Fanaye.

Il a expliqué que, malgré plusieurs tentatives antérieures restées timides, l'objectif est aujourd'hui de montrer à la population, aux leaders et aux autorités locales que de bons résultats sont possibles dans un environnement combinant pisciculture, maraîchage et arboriculture.

Il explique qu'près six mois d'empoissonnement, le taux de mortalité des poissons reste très faible, précisant que sur 2 000 alevins introduits, seuls cinq ont été perdus.

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Chaque alevin acheté à 150 francs peut être vendu au bout de six mois à 2 000 ou 2 500 francs, ce qui démontre que la "pisciculture est accessible à tous et ne nécessite pas d'investissements énormes".

Le projet Ndieurba Vert, piloté par l'Association Keur Mame Ibrahima Thiam, vise à promouvoir des pratiques agricoles durables et intégrées, tout en créant des opportunités économiques pour la jeunesse et la population locale.

L'adjoint au sous-préfet de Thilé Boubacar, Pape Oumar Sall, qui a pris part à l'événement a salué cette initiative, qui est une initiative exemplaire locale d'autonomisation et de développement socio-économique dans le département de Podor.

"Cette initiative montre qu'il n'est pas toujours nécessaire de se tourner vers l'extérieur pour réussir. Avec persévérance, courage et engagement, il est possible d'obtenir des résultats positifs sur place", a souligné l'autorité administrative.

Il a encouragé les jeunes à développer leurs compétences et à explorer des projets concrets, citant la pisciculture et l'agriculture comme des secteurs où même le petit investissement peut se transformer en bénéfices significatifs.