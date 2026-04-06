Sénégal: Podor - Les activités agricoles et piscicoles offrent de réelles opportunités économiques, selon un acteur

6 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ndieurba (Fanaye) — Le promoteur du projet "Ndieurba Vert", président de l'Association Keur Mame Ibrahima Thiam, Docteur Mamadou Thiam, a déclaré dimanche que les activités piscicoles et agricoles offrent de réelles opportunités économiques et participent à la valorisation des ressources locales.

"Les activités liées à l'agriculture et à la pisciculture offrent de réelles opportunités économiques et valorisent les ressources locales. C'est dans ce sens que j'invite les jeunes à s'impliquer dans ce domaine", a dit Dr Thiam, promoteur du projet lors de la journée de commercialisation de poissons frais, à Ndieurba, dans la commune de Fanaye.

Il a expliqué que, malgré plusieurs tentatives antérieures restées timides, l'objectif est aujourd'hui de montrer à la population, aux leaders et aux autorités locales que de bons résultats sont possibles dans un environnement combinant pisciculture, maraîchage et arboriculture.

Il explique qu'près six mois d'empoissonnement, le taux de mortalité des poissons reste très faible, précisant que sur 2 000 alevins introduits, seuls cinq ont été perdus.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Chaque alevin acheté à 150 francs peut être vendu au bout de six mois à 2 000 ou 2 500 francs, ce qui démontre que la "pisciculture est accessible à tous et ne nécessite pas d'investissements énormes".

Le projet Ndieurba Vert, piloté par l'Association Keur Mame Ibrahima Thiam, vise à promouvoir des pratiques agricoles durables et intégrées, tout en créant des opportunités économiques pour la jeunesse et la population locale.

L'adjoint au sous-préfet de Thilé Boubacar, Pape Oumar Sall, qui a pris part à l'événement a salué cette initiative, qui est une initiative exemplaire locale d'autonomisation et de développement socio-économique dans le département de Podor.

"Cette initiative montre qu'il n'est pas toujours nécessaire de se tourner vers l'extérieur pour réussir. Avec persévérance, courage et engagement, il est possible d'obtenir des résultats positifs sur place", a souligné l'autorité administrative.

Il a encouragé les jeunes à développer leurs compétences et à explorer des projets concrets, citant la pisciculture et l'agriculture comme des secteurs où même le petit investissement peut se transformer en bénéfices significatifs.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.