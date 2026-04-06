Sénégal: Thiès - Le Camp GMI renommé 'Camp des martyrs du 16 février 1994'

Le Camp du Groupement mobile d'intervention (GMI) de Thiès, communément appelé Camp Tropical a été rebaptisé du nom de Camp des Martyrs du 16 février 1994, en souvenir des six policiers morts lors violences intervenues à cette date à Dakar.

"Le site où nous nous trouvons aujourd'hui, connu jusqu'à présent sous l'appellation de Camp Tropical, portera désormais officiellement le nom de Camp des Martyrs du 16 fevier 1994", a dit samedi le directeur de police Mame Seydou Ndour, directeur général de la Police nationale.

Il prenait part à une cérémonie de rebaptisation de cette infrastructure et de remise de décorations à des agents de Police, après le défilé du 4 avril, marquant le 66-ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal, délocalisé dans la cité du rail, en présence du président de la République. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Bamba Cissé était présent à cette cérémonie.

"La célébration de notre indépendance est indissociable de notre devoir de mémoire envers ceux qui ont consacré leur vie à la défense de nos institutions", a dit le directeur général de la Police nationale.

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Mame Seydou Ndour a salué la "décision hautement symbolique" de rebaptiser le Camp du GMI de la Police nationale, en mémoire aux policiers disparus le 16 février 1994, qui demeure une "date marquante dans lhistoire de la Police nationale".

"Ce jour-là, dans l'accomplissement de leur mission de maintien de l'ordre public, six de nos fonctionnaires de police ont perdu la vie, lors de violents affrontements", a dit Mame Seydou Ndour. "Ils sont tombés en défendant l'état de droit et la sécurité de nos concitoyens", a-t-il poursuivi, ajoutant :

"ce geste témoigne de notre volonté de pérenniser la mémoire de nos collègues disparus".

"Le Camp des martyrs du 16 février 1994 rappellera, de façon permanente à chaque fonctonnaire de police l'exigence de notre métier", notamment le "sens du sacrifice", a-t-il déclaré. Aux membres des familles de policiers disparus, il a lancé: "vous êtes les témoins du prix que notre pays a payé pour préserver l'ordre et la stabilité".

Le directeur général de la Police nationale leur a assuré que "l'institution policière ne [les] oubliera jamais". Cet acte est une "reconnaissance solennelle" du sacrifice ultime de ces agents, a-t-il dit, invitant les agents en activité à maintenir un "niveau élevé de professionalisme, de cohésion et d'intégrité", tout en les exhortant à consolider leur "relation de confiance" avec les populations par leur "exemplarité quotidienne".

Pour Mame Seydou Ndour, l'honneur fait au Sénégal d'accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse, "événement international de première importance", témoigne de la reconnaissance de la "stabilité politique et sécuritaire" que le Sénégal a "su construire et maintenir".

"A cette occasion, les forces de défense et de sécurité, dont la Police nationale, constituent un pilier essentiel", a assuré le responsable, non sans rassurer quant à l'engagement de la Police nationale à "garantir la sécurité de tous les participants, des spectateurs et du public, tout en projetant une image positive de notre pays sur la scène mondiale".

Ce sera, selon lui, "une occasion de montrer au monde l'excellence de nos institutions sécuritaires et notre capacité à organiser des événements d'envergure internationale".

Mame Seydou Ndour a saisi l'occasion, pour adresser ses félicitations aux défilants issus de la police, pour leur "prestation de grande qualité" alliant "rigueur discipline et prestance".

Il y a eu au total 15 décorations, dont 12 médailles d'honneur de la Police décernées à des agents de police, à des sous-officiers et des officiers de police. Trois autres policiers ont été élevés au rang de chevalier.