Angola: Lunda-Norte mobilise deux mille fidèles pour accueillir Léon XIV

2 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par HD/SB

Dundo ( — Environ deux mille fidèles de l'Église catholique seront mobilisés dans la province de Lunda-Norte pour accueillir le pape Léon XIV à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, dans le cadre de sa visite apostolique en Angola, qui se déroule du 18 au 21 de ce mois.

L'information a été communiquée ce jeudi par le curé de la cathédrale du diocèse de Dundo, le père António Samalali, qui a assuré qu'une commission avait déjà été mise en place pour organiser le voyage des fidèles à Saurimo afin d'accueillir le pape.

Outre les fidèles résidant à Lunda-Norte, a-t-il précisé, le diocèse de Dundo reçoit également des demandes de la part des Amis et des Autochtones de l'Est, désireux de se joindre à la caravane qui se rendra à Saurimo.

De son côté, le père Inocêncio Marques, chancelier de la Curie diocésaine de Dundo, a indiqué que l'Église avait déjà entamé le processus d'inscription des prêtres, diacres, religieuses et laïcs souhaitant participer à la caravane.

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À ce jour, a-t-il ajouté, 25 prêtres et 32 religieuses se sont inscrits, et des démarches sont en cours pour inscrire les laïcs de leurs paroisses respectives dans les 19 municipalités de Lunda-Norte.

Concernant les échanges avec le gouvernement de l'État, il a expliqué que deux réunions avaient eu lieu afin de traiter des questions logistiques et d'organiser le transport des pèlerins.

Il a annoncé que les fidèles de Dundo se rendraient à Saurimo le 19 de ce mois pour une veillée avant la venue du Pape.

Mère Angelina Fernandes, membre de la Congrégation des Soeurs Dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne et du Sous-comité de liturgie du diocèse de Dundo, a indiqué que les répétitions des chants religieux débuteraient le 6 de ce mois et se poursuivraient jusqu'au 15.

Ce sera le troisième Pape à se rendre en République d'Angola, après Jean-Paul II et Benoît XVI.

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