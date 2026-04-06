Afrique: Le CICA appelle au respect et à l'unité lors de la visite du pape Léon XIV

Luanda — Le secrétaire du Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA), Valdimiro Agostinho, a recommandé ce jeudi à Luanda que les Angolais vivent la visite du pape Léon XIV, du 18 au 21 de ce mois, avec responsabilité, respect et un esprit d'unité.

Il a invité les Angolais, sans distinction de croyance religieuse ou politique, à participer activement aux activités que le chef de l'Église catholique mènera en Angola, notamment à Luanda, Muxima (Icolo e Bengo) et Saurimo (Lunda-Sul).

Dans une déclaration à l'ANGOP à ce sujet, le secrétaire a souligné que ce voyage en Angola contribue également à encourager une nouvelle génération à s'engager activement dans les Églises.

« La présence du Souverain Pontife renforce l'importance de l'Église et transmet des messages de paix, d'amour et de réconciliation. Elle inspire les fidèles à se rapprocher de Dieu et à vivre la mission de l'Église avec un engagement accru », a-t-il expliqué.

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Il a donc considéré cette visite comme une occasion de renforcer l'implication dans la vie religieuse et communautaire.

Il a indiqué que les paroisses ont intensifié leurs préparatifs pour cette période, en organisant des offices, des célébrations et d'autres activités spéciales.

Selon le secrétaire, il s'agit d'une opportunité de renouveau spirituel et de renforcement de l'espérance, un moment historique pour l'Église en Angola.

Ce sera le troisième pape à se rendre en République d'Angola, après Jean-Paul II et Benoît XVI.