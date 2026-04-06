Angola: La paroisse de Cacolo mobilise deux mille fidèles pour la visite papale à Lunda Sul

1 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JW/ASS/BS

Cacolo — Deux mille fidèles de la paroisse de Cacolo, dans la province de Lunda Sul, ont été mobilisés pour accueillir le pape Léon XIV, dans le cadre de sa visite dans la ville de Saurimo, prévue le 20 avril.

L'information a été communiquée mercredi à l'ANGOP par le diacre de la paroisse Notre-Dame du Carmel de Cacolo, Pinto Coragem, qui a souligné l'enthousiasme des fidèles, impatients de voir le souverain pontife de près et d'entendre ses prières.

Le diacre a indiqué que la venue du pape en Angola, et en particulier dans l'archidiocèse de Saurimo, suscite chez les chrétiens catholiques des sentiments de joie, de jubilation et d'espérance, car ils accueillent non seulement leur chef spirituel, mais aussi une occasion unique pour le Saint-Père de constater l'évolution de l'Église dans la région.

Interrogé sur le message qu'il espère entendre lors de la messe papale à Saurimo, il a évoqué des paroles d'espérance, d'amour du prochain, de réconfort, de paix et de réconciliation nationale, ainsi que des appels à l'unité et à l'abstention du mal, afin que le pays poursuive ses progrès dans tous les domaines.

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Sur le plan touristique, le diacre a estimé que cette visite attirera des visiteurs internationaux, notamment des hommes d'affaires et des curieux, soulignant ainsi la nécessité d'une bonne préparation afin de projeter une image positive auprès des hôtes.

Il s'agit de la troisième visite d'un pape en Angola, après celles de Jean-Paul II en 1992 et de Benoît XVI en 2009, marquant un intervalle de 17 ans depuis la dernière présence d'un souverain pontife dans le pays.

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