Angola: Bento Kangamba salue la paix et l'unité nationale

4 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MGA/FMA/ART/LUZ

Luanda — Le général à la retraite Bento Kangamba a récemment souligné l'importance de la paix, de l'unité nationale et de la reconnaissance du parcours historique de l'Angola, de son indépendance en 1975 à la fin du conflit armé en 2002.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à l'occasion du 4 avril, Journée de la paix et de la réconciliation nationale, Bento Kangamba a rappelé les difficultés rencontrées pendant la guerre civile, une période où les moyens technologiques modernes n'existaient pas.

Selon le général, le conflit a été marqué par la résistance, le courage et la détermination des Angolais.

« Les combats exigeaient des efforts, des sacrifices et un esprit combatif. Les moyens modernes d'aujourd'hui n'existaient pas, mais il a été possible de surmonter d'immenses défis », a-t-il déclaré.

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Bento Kangamba a insisté sur les progrès accomplis depuis le retour de la paix, citant la stabilité, le développement et la réconciliation entre les citoyens comme des avancées significatives.

Le général a appelé à la reconnaissance des succès obtenus par le pays, tant sur le plan intérieur que dans le contexte africain, et a souligné le rôle de l'Angola dans la promotion de la paix et de la coopération régionale.

Il a souligné l'importance de l'unité entre les Angolais, considérant que le pays devait préserver les liens de fraternité tissés au fil des ans.

« Aujourd'hui, nous ne formons qu'un seul peuple et nous devons maintenir cette unité », a-t-il insisté.

Il a encouragé la poursuite des efforts en faveur de la paix et du développement durable, avec la participation active des jeunes.

Le général a également plaidé pour le renforcement de l'engagement collectif à consolider les acquis, en rendant hommage à la contribution des dirigeants passés et présents à la construction d'un avenir meilleur pour tous les Angolais.

 

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