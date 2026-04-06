Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Le maire de Ngoyo félicite ses concitoyens pour leur bonne tenue lors du scrutin présidentiel

Une messe d'action de grâces a été dite le 2 avril en la paroisse Saint Jean Apôtre à l'initiative de Genest Wilfrid Paka Banthoud, administrateur-maire de l'arrondissement 6, Ngoyo, à Pointe-Noire, pour remercier la population de sa tenue irréprochable lors de l'élection présidentielle de mars dernier.

Les représentants des administrations publiques, des structures d'Etat déconcentrées, les chefs d'entreprise et de quartier, les représentants de la société civile ainsi que des partis politiques, des confessions religieuses ont pris part à la messe d'action de grâces dite par l'abbé Georges Loemba Ndendé, curé de la paroisse Saint Jean Apotre de Ngoyo. Dans son homélie, il a prôné l'amour et l'humilité, deux vertus qui doivent guider les enfants de Dieu appelés à faire en tout lieu le bien. « Nous devons prendre conscience que nous avons tous une responsabilité », a-t-il dit.

S'adressant à l'auditoire, le maire de Ngoyo s'est exprimé en ces termes: « Ma première pensée monte vers le Seigneur. C'est par sa grâce que notre arrondissement a traversé cette période électorale dans une paix profonde. Si Ngoyo a brillé par son calme et son civisme, c'est parce que nous avons été guidés par un esprit de fraternité qui a dépassé nos simples volontés humaines pendant tout le processus d'organisation de l'élection présidentielle ».

Wilfrid Genest Paka Banthoud a poursuivi que « Cette paix a permis l'expression d'une volonté populaire sans équivoque. A Ngoyo comme dans tout le pays, les Congolais ont choisi la clarté et l'ambition en réélisant le président de la République, son excellence Denis Sassou N'Guesso, avec un score magistral de 94,90 % . Le Congo a ainsi envoyé un signal puissant au monde entier, celui d'un peuple debout derrière son leader, le bâtisseur infatigable. C'est une adhésion totale au projet de société "Accélérons la marche vers le développement" qui deviendra sous peu le programme du gouvernement ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après la tenue réussie de l'élection présidentielle, il a estimé que le peuple congolais devra désormais marcher ensemble puisque les défis à relever sont nombreux et énormes. « En choisissant la continuité et l'accélération du développement, les Congolais ont fait le choix de la responsabilité. Ce qui fera de Ngoyo le fer de lance de cette marche vers le progrès. Notre maturité démocratique est le socle sur lequel nous allons construire le succès. Je vous souhaite de ne jamais renoncer à la recherche du bien-être, au dialogue, à la vie, à l'amour car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous convie à la table de la fraternité. Que ce moment de convivialité qui va suivre notre messe soit le reflet de notre cohésion. Que la joie de cette réussite collective nous donne la force de travailler main dans la main pour la transformation du Congo en général et de notre arrondissement en particulier », a-t-il conclu.

Alexandre Honoré Paka, représentant personnel du chef de l'Etat dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, a également pris part à l'activité.