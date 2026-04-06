Congo-Brazzaville: Partenariat - La Fondation Horizon et l'Agence kimia Events Team scellées s'unissent pour promouvoir l'accès à l'éducation

La cérémonie officielle de signature de la convention de partenariat entre l'Agence kimia Events Team, représentée par sa directrice Ruth Guychelle Mbongo, et la Fondation Horizon, par le biais de sa présidente Katia Mounthault-Tatu, a eu lieu le 4 avril à la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire, en présence de Louis Gabriel Missatou et Frédéric César Bayonne, respectivement premier vice -maire et directeur départemental de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.

Les deux parties se fixent divers objectifs à travers la convention signée, notamment encourager et soutenir les activités de chacune d'entre elles visant à promouvoir ou à faciliter l'accès à l'éducation ; sensibiliser les lycéens sur les formations disponibles ainsi que les débouchés académiques et professionnels ; élaborer d'un commun accord des programmes d'action et des projets d'intérêt communautaire ; organiser des activités conduisant à l'octroi des bourses d'études ou autres opportunités de formation supérieure et professionnelle permettant d'accroître le pool de compétences nationales ; organiser et déployer conjointement le programme de bourse d'excellence Hilair- Mounthault.

Chaque action ou programme conjoint spécifique fera l'objet de termes de référence détaillés, approuvés par les deux parties qui en définiront les objectifs, le calendrier, les responsabilités opérationnelles et les modalités financières.

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S'exprimant pour la circonstance, la présidente de la Fondation Horizon a signifié que la lutte contre l'exclusion sociale et les inégalités est au coeur de sa structure. «L'exclusion sociale et les inégalités sont les défis à relever envie de promouvoir l'égalité des chances qui constitue la trame des programmes développés par la fondation. Nous devons être des co-créateurs des valeurs pour encadrer nos jeunes afin de maximiser leur potentiel en permettant l'accès aux études supérieurs et des formations professionnelles de qualité. A travers la Fondation Horizon, nous lançons cette année le programme de bourse d'excellence Hilaire-Mounthault, en souvenier de l'ancien médiateur de la République et ancien ministre », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, la directrice de l'Agence Kimia Events Team a expliqué que ce partenariat va bien au-delà d'une simple collaboration car il constitue un véritable levier d'impact favorisant l'inclusion sociale de la jeunesse, tout en ouvrant un accès privilégié à des partenaires stratégiques. «Ce partenariat nous permet également de mobiliser des ressources et des appuis structurants pour le développement des projets communs à la fois à l'agence et à la fondation. A travers cette synergie, nous affirmons notre volonté de structurer des actions à fort impact, durables, et inclusives, capables de transformer positivement notre écosystème éducatif et professionnel », a-t-elle laissé entendre.