Congo-Brazzaville: Lutte contre la pollution - Des réflexions à Pointe-Noire pour requalifier les déchets plastiques en produits R

L'atelier « Requalifier les déchets plastiques : de nuisances à ressources stratégiques » initié par l'organisation non gouvernementale ACH Environnement a pris fin le 3 avril, au musée Cercle africain de Pointe-Noire, par la déclaration sur la requalification de ces déchets.

Les représentations des institutions publiques, les collectivités locales, le secteur privé, la société civile, les associations du réseau Climat Congo, les communautés locales, les jeunes et les femmes ont pris part à l'atelier pour échanger et partager les expériences en vue de la requalification des déchets plastiques, véritables menaces pour l'environnement, la santé publique, la biodiversité et l'économie locale.

Ulrich Mavopa Ibouanga, directeur départemental de l'Environnement à Pointe-Noire, s'est réjoui de la tenue de cet atelier. Il a indiqué que la gestion des déchets plastiques est un défi majeur aussi bien au niveau mondial qu'au Congo. D'où l'adoption de plusieurs textes réglementaires pour juguler ce problème préoccupant.

C'est le cas, entre autres, de la loi n° 33 -2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo, mais aussi du décret 2011-485 du 20 juillet 2011 réglementant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets et films en plastique.

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Eu égard aux limites constatées par les approches actuelles, notamment celles axées sur l'élimination et l'interdiction des matières plastiques polluantes, une autre paraît inéluctable, celle de considérer le déchet plastique comme un produit capable d'apporter de la valeur ajourée. « Aujourd'hui, nous ne présentons pas un concept : le produit R, nous présentons un changement de modèles permettant de gérer les déchets afin qu'ils créent de la valeur ajoutée. Le produit R, ressource stratégique, peut ainsi amener une richesse sur notre territoire », a dit Benn Mpoussa Awassa, secrétaire exécutif de ACH Environnement.

En présentant les objectifs de l'atelier, Guy Blanchard Okeri, coordonnateur du Réseau Climat Congo a renchéri: « Cet atelier représente une opportunité de transformer notre approche face aux déchets plastiques. En requalifiant ces matériaux en produits R, nous créerons ainsi des emplois dans divers secteurs innovants et durables. Le produit R étant ce plastique usagé, requalifié, normé et intégré dans une chaîne de valeur économique, sociale, environnementale durable en tant que bien réutilisable, recyclage et ressource stratégique d'avenir ».

Après les exposés sur les problématiques en débats, à savoir "Contexte et enjeux des déchets plastiques à Pointe-Noire" ; "Technologies de recyclage et revalorisation", puis la table ronde "Comment valoriser nos déchets ? ", la déclaration de Pointe-Noire sur la requalification des déchets a été approuvée et signée par les participants. Ce texte reconnaît le concept produit R, initiative de la République du Congo comme une approche innovante de requalification des plastiques usagés.

Ainsi, il appelle le secteur privé à investir davantage dans les filières locales de transformation des plastiques requalifiés, à intégrer les plastiques recyclés dans des chaînes de production, à soutenir l'innovation et les start-ups vertes, à remplacer les affiches de bacs de déchets plastiques par des bacs de récupération de plastiques.

La sensibilisation citoyenne, le suivi des engagements, la mobilisation communautaire, la diffusion de bonnes pratiques sont les autres axes de travail adoptés pour rendre le déchet plastique utile dans notre société.