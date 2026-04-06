Angola: Un diplomate angolais souligne l'importance de la paix pour attirer les investissements

4 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/LUZ

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Corée du Sud, Sianga Abílio, a souligné ce samedi à Séoul l'importance de la paix comme fondement essentiel du développement économique et de l'attraction des investissements.

Cette intervention a eu lieu lors de la célébration de la Journée de la paix, occasion à laquelle le diplomate a rappelé le parcours historique ayant mené à la signature des Accords de paix de Luena en 2002, étape clé pour la consolidation de la paix et la réconciliation nationale en Angola.

À cette occasion, l'ambassadeur a encouragé la communauté angolaise résidant en Corée du Sud, composée principalement d'étudiants, à investir dans la formation aux technologies et à l'innovation, en vue de contribuer au développement du pays.

L'événement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur du Rwanda, Bakuramutsa Nkubito, et de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Ileko Akoti, qui ont félicité l'Angola pour le chemin parcouru vers la paix et ont reconnu son rôle dans la promotion de la stabilité régionale.

La célébration comprenait des rassemblements culturels et sociaux, qui ont renforcé les liens d'unité et d'amitié entre les participants.

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