Afrique: La diplomatie angolaise honore des personnalités

Luanda — Le ministère des Relations Extérieures a organisé jeudi une cérémonie sous la Tente Marginal à Luanda afin de remettre des médailles et des diplômes de reconnaissance à des personnalités et des professionnels qui ont contribué au prestige et au rayonnement de la diplomatie angolaise au cours des 50 années d'indépendance nationale.

Cet événement, présidé par le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a marqué la clôture de la Conférence sur les 50 ans de l'Angola au sein des organisations internationales, qui s'est ouverte le 1er avril sur le thème « Célébrer les réalisations de la diplomatie angolaise en 50 ans d'indépendance nationale ».

La cérémonie a constitué le point d'orgue de cette journée de clôture, honorant diplomates, anciens fonctionnaires et autres collaborateurs dont les contributions ont permis de consolider la présence de l'Angola au sein des organisations internationales, notamment l'Organisation de l'unité africaine/Union africaine et les Nations Unies, et de renforcer l'action extérieure de l'État angolais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le premier jour de la conférence a été consacré à des panels thématiques et à des débats portant sur les grandes étapes de la diplomatie angolaise, notamment l'adhésion de l'Angola à l'OUA/UA et à l'ONU, son rôle au sein du Comité de libération de l'OUA et sa présidence de l'Union africaine.

Les sessions ont également abordé la participation des Nations Unies au développement économique et social de l'Angola, ainsi que la contribution du pays au sein de cette organisation internationale.

Une exposition photographique retraçant le processus d'adhésion de l'Angola aux organisations internationales était ouverte au public pendant les deux jours de la conférence.

La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables du secteur, dont la secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça, et le secrétaire d'État à l'Administration, aux Finances et au Patrimoine du ministère des Relations Extérieures, Osvaldo dos Santos Varela.