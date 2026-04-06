Angola: Le pays se réaffirme comme un exemple de réconciliation sans intervention extérieure

Luanda — Le lieutenant-général Fernando Amândio a récemment déclaré que l'Angola est un exemple de réconciliation nationale, ayant instauré la paix après 27 ans de conflit armé sans recourir à une intervention étrangère.

Dans une déclaration à l'ANGOP à l'occasion de la Journée de la paix et de la réconciliation nationale, célébrée ce samedi 4 avril, l'officier a estimé que l'expérience angolaise peut servir de référence à d'autres pays.

Selon le général, le pays est parvenu à mettre fin à la guerre grâce à un processus interne, fondé sur le dialogue et la réconciliation entre les Angolais.

« Notre paix a été construite par les Angolais, sans participation de forces extérieures. Ce fut un processus interne, fondé sur le dialogue et la réconciliation nationale », a-t-il affirmé.

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Fernando Amândio a mentionné que la fin du conflit, consolidée par l'Accord de paix du 4 avril 2002, constitue un exemple inspirant pour les pays africains encore confrontés à l'instabilité.

À cette occasion, il a souligné que parvenir à la paix exige de la volonté, de l'engagement, de l'unité et de la détermination, contrairement à la guerre, qu'il juge plus facile à déclencher.

À l'occasion de 24 ans de paix effective, le lieutenant-général a appelé à préserver cet héritage, en mettant l'accent sur le développement, la créativité et la construction d'un avenir durable.

« Nous ne devons pas retourner à la guerre. Le progrès se construit dans la paix, non par des armes », a-t-il souligné.

L'officier a également mis en garde contre les facteurs externes qui, selon lui, contribuent à l'instabilité en Afrique, notamment les intérêts liés aux ressources naturelles du continent.

Il a plaidé pour une plus grande prise de conscience nationale et un renforcement de l'unité entre les peuples africains afin de surmonter les influences extérieures et d'assurer un développement durable.

L'Angola célèbre plus de deux décennies de stabilité, sur la voie de la réconciliation, et est un phare d'espoir dans la région.