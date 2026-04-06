Afrique: Les États-Unis souhaitent renforcer leur rôle de chef de file dans les partenariats du Corridor de Lobito

Luanda — Les États-Unis d'Amérique (USA) ont déjà mobilisé six milliards de dollars d'investissements pour le Corridor de Lobito et entendent renforcer leur rôle de chef de file dans cette infrastructure logistique stratégique pour le développement de l'Angola et de l'Afrique australe.

Cette information a été communiquée samedi par la porte-parole du Département d'État américain en langue portugaise, Amanda Roberson, qui a souligné que son pays a réorienté son aide vers le commerce en Afrique, en privilégiant la promotion des investissements privés pour une croissance durable.

Dans un entretien accordé à ANGOP par courriel, la porte-parole a indiqué que les États-Unis visent, en résumé, à accroître les exportations et les investissements en Afrique afin de stimuler la prospérité mutuelle et de tirer parti des abondantes ressources naturelles et du potentiel économique latent pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement.

« Au lieu de simplement extraire des ressources, nous travaillons avec nos partenaires pour construire des chaînes d'approvisionnement sûres, transparentes et commercialement viables qui profitent aux deux économies », a-t-elle affirmé.

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Amanda Roberson a expliqué en détail que les investissements américains dans le Corridor, axés sur l'infrastructure ferroviaire, la connectivité numérique et l'énergie, permettent aux États-Unis de jouer un rôle de premier plan dans la construction d'infrastructures stratégiques bénéfiques aux entreprises, aux travailleurs et à la sécurité.

Ces investissements, a-t-elle précisé, ne relèvent pas de l'aide étrangère traditionnelle, mais prennent la forme de prêts, dont une grande partie provient de la Société américaine de financement du développement international (DFC) et de la Banque d'import-export (Exim Bank), et seront remboursés aux contribuables américains.

« La DFC et l'Exim Bank travaillent avec le secteur privé et ne peuvent se livrer à des transactions contraires aux intérêts économiques. Il est donc essentiel que nos partenaires africains réduisent proactivement les risques liés aux projets par le biais de véritables réformes », a-t-il souligné.

La responsable a déclaré que le gouvernement américain continue de soutenir le développement du corridor de Lobito, conscient que cette initiative constituera la base d'une voie commerciale essentielle reliant les régions riches en minéraux de Zambie et de la République démocratique du Congo aux marchés américains et occidentaux.

Amanda Roberson a cité le corridor de Lobito comme un exemple des résultats obtenus grâce à la stratégie de diplomatie commerciale mise en œuvre par l'administration du président Trump en Afrique.

La porte-parole du Département d'État américain en langue portugaise a déclaré que l'Afrique serait la prochaine « grande opportunité commerciale au monde », se basant sur le fait que neuf des vingt économies à la croissance la plus rapide se trouvent sur le continent.

Selon l'interviewée, cette perspective est renforcée par les projections selon lesquelles une personne sur quatre sur la planète vivra en Afrique d'ici 2050, soit 2,5 milliards de consommateurs disposant d'un pouvoir d'achat dépassant 16 milliards de dollars.

Elle a souligné que répondre à cette demande nécessitera des investissements massifs dans la production d'énergie, les infrastructures et les chaînes d'approvisionnement, d'où l'augmentation des investissements américains en Afrique.

Investissements hors du corridor de Lobito

Amanda Roberson a indiqué que le gouvernement américain met en œuvre une stratégie de diplomatie commerciale visant à dynamiser les projets d'infrastructure afin de stimuler l'investissement en Angola, en particulier, et en Afrique, en général.

La responsable américaine a cité en exemple l'accord d'investissement de 170 millions de dollars conclu entre la société technologique américaine Cybastion et Angola Telecom, destiné à développer l'infrastructure numérique et la cybersécurité grâce à l'initiative « Digital Fast Track » de Cybastion.

Cet instrument garantit la formation locale et la mise en place d'infrastructures modernes pour la transformation numérique de l'Angola.

Elle a également indiqué que, depuis le début de l'administration Trump, les ambassades d'Angola et des États-Unis collaborent directement pour soutenir plus de 60 accords, d'une valeur supérieure à 25 milliards de dollars.

Outre le corridor de Lobito, la porte-parole a souligné la coopération entre l'Angola et les États-Unis dans d'autres domaines, notamment celui de la santé.

À ce sujet, Amanda Roberson a évoqué la signature, le 9 mars dernier, d'un mémorandum d'entente bilatéral d'une durée de cinq ans, portant sur la continuité de la Stratégie mondiale de santé « L'Amérique d'abord » de l'administration Trump en Afrique.

elle a souligné que la coopération bilatérale en matière de santé, d'un montant de 121 millions de dollars, renforcera les priorités communes dans le secteur de la santé et consolidera la voie de l'Angola vers l'autonomie sanitaire.

Soutien à la paix sur le continent

S'exprimant sur le conflit dans la région des Grands Lacs, Amanda Roberson a souligné que les accords signés en 2025 à Washington - en présence du président angolais João Lourenço, alors président en exercice de l'Union africaine - constituent un tournant décisif pour la région.

Ce pacte, a-t-elle insisté, ouvre la voie à une nouvelle ère de paix, de coopération et de prospérité entre les pays voisins.

La responsable a précisé que les États-Unis maintiennent leur ferme soutien à la paix et à la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo et sur l'ensemble du continent.

« Comme l'a clairement indiqué le président Trump, les États-Unis sont prêts à utiliser tous les moyens à leur disposition pour garantir que la République démocratique du Congo et le Rwanda respectent les engagements de cet accord historique », a-t-elle conclu.