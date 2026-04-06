Afrique: Le Nigéria accueillera le prochain sommet régional de l'ACI Afrique

3 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par GIZ/CS/LUZ

Luanda — Le Nigéria accueillera la prochaine édition de la Conférence régionale Afrique du Conseil international des aéroports (ACI Afrique), prévue en septembre prochain, ont annoncé vendredi à Luanda les organisateurs de l'événement.

La passation de pouvoir a eu lieu à l'issue des débats, symbolisant le transfert de la responsabilité de l'événement au Nigéria.

Le relais a été reçu par le directeur général de l'Autorité fédérale des aéroports du Nigéria (FAAN), le Nigérian Olumbunmi Kuku.

L'organisation de cette conférence en 2026 renforce la confiance internationale dans la capacité du Nigéria à accueillir un événement de haut niveau dans le secteur de l'aviation, consolidant ainsi la position du pays comme plaque tournante stratégique du secteur en Afrique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La 75e Conférence ACI Afrique, qui s'est conclue vendredi dernier à Luanda, a abordé des questions clés relatives au secteur et a notamment porté sur l'expérience des passagers, la sécurité aéroportuaire, ainsi que le développement des talents et du leadership.

L'événement s'est déroulé sous la devise « Des aéroports plus forts, une Afrique plus forte » et a confirmé le rôle de Luanda comme plateforme de réflexion et d'affaires pour le secteur aéronautique africain, favorisant l'échange d'expériences entre les autorités aéroportuaires, les compagnies aériennes et les experts du continent.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.