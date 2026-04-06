Afrique: Le Nigéria accueillera le prochain sommet régional de l'ACI Afrique

Luanda — Le Nigéria accueillera la prochaine édition de la Conférence régionale Afrique du Conseil international des aéroports (ACI Afrique), prévue en septembre prochain, ont annoncé vendredi à Luanda les organisateurs de l'événement.

La passation de pouvoir a eu lieu à l'issue des débats, symbolisant le transfert de la responsabilité de l'événement au Nigéria.

Le relais a été reçu par le directeur général de l'Autorité fédérale des aéroports du Nigéria (FAAN), le Nigérian Olumbunmi Kuku.

L'organisation de cette conférence en 2026 renforce la confiance internationale dans la capacité du Nigéria à accueillir un événement de haut niveau dans le secteur de l'aviation, consolidant ainsi la position du pays comme plaque tournante stratégique du secteur en Afrique.

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La 75e Conférence ACI Afrique, qui s'est conclue vendredi dernier à Luanda, a abordé des questions clés relatives au secteur et a notamment porté sur l'expérience des passagers, la sécurité aéroportuaire, ainsi que le développement des talents et du leadership.

L'événement s'est déroulé sous la devise « Des aéroports plus forts, une Afrique plus forte » et a confirmé le rôle de Luanda comme plateforme de réflexion et d'affaires pour le secteur aéronautique africain, favorisant l'échange d'expériences entre les autorités aéroportuaires, les compagnies aériennes et les experts du continent.