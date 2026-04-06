Afrique: Cabinda expulse 397 immigrants illégaux

3 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JFC/JL/DF/LUZ

Cabinda — Trois cent quatre-vingt-dix-sept (397) immigrants illégaux, dans sa majorité, des ressortissants de la République Démocratique du Congo (RDC), ont été rapatriés au cours de 15 derniers jours par le Service des migrations et des étrangers (SME) dans la province de Cabinda (nord d'Angola), pour entrée et séjour irréguliers sur le territoire angolais.

Il s'agit de 392 ressortissants de la RDC et cinq du Congo-Brazzaville, renvoyés à travers les postes frontières de Yema et Massabi, selon une note du SME transmise vendredi à l'ANGOP.

Selon la note, ces citoyens étrangers ont été interpellés dans différents quartiers des municipalités de Ngoio, Cabinda et Liambo, dans le cadre des opérations de contrôle des étrangers en situation irrégulière.

La source informe que ces opérations vont se poursuivre dans la région afin de décourager l'immigration clandestine dans la province la plus septentrionale d'Angola.

La province de Cabinda partage une vaste frontière terrestre, fluviale et maritime avec les deux Congo.

Lire l'article original sur ANGOP.

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