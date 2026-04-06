Maroc: La 19e édition du Festival international du film de femmes de Salé prévue du 28 septembre au 3 octobre 2026,

2 Avril 2026
Libération (Casablanca)

L'Association Bouregreg organise, du 28 septembre au 3 octobre 2026, la 19e édition du Festival international du film de femmes de Salé.

Le festival aspire à évoluer tout en s'ouvrant davantage sur son environnement, indique l'association dans un communiqué, soulignant qu'au fil des éditions, l'événement s'attache à explorer les nouveautés cinématographiques, tout en soulevant des questions et des thématiques liées à la condition de la femme dans le cinéma national, en comparaison avec ses homologues à travers le monde.

Le festival offre ainsi une opportunité aux femmes cinéastes issues de divers horizons arabes, africains et internationaux d'échanger autour de leur profession, de partager leurs expériences et de soulever des problématiques liées aux conditions d'exercice du métier, tout en abordant les questions relatives à la femme à travers les oeuvres cinématographiques, ajoute la même source.

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Le comité d'organisation s'attelle à l'élaboration d'un programme général pour cette édition, qui sera annoncé ultérieurement, dont la richesse émane de la diversité des affluents et des ponts culturels et artistiques proposés ouvrant ainsi de nouveaux horizons de nature à approfondir la réflexion sur les différentes préoccupations de la femme cinéaste et à transformer ses luttes face aux défis du monde contemporain car il serait difficile de sous-estimer ses enjeux politiques, sociaux et artistiques en l'absence d'une vision cinématographique ambitieuse.

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