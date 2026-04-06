Maroc: Deuxième test réussi pour le pays face au Paraguay

Dominateurs en première mi-temps, expéditifs au début de la seconde, puis réservés lors des 30 dernières minutes, les Lions de l'Atlas ont pris le dessus sur le Paraguay (2-1), lors d'un match amical disputé mardi soir au Stade Bollaert-Delelis de Lens.

Pour cette deuxième rencontre amicale disputée dans un Stade Bollaert-Delelis archicomble, Mohamed Ouhabi a effectué plusieurs changements dans le onze de départ aligné face à l'Equateur, vendredi dernier à Madrid.

Halhal a pris place dans la charnière centrale. Anass Salah-Eddine a été aligné au poste d'arrière gauche. Au milieu de terrain, Samir El Mourabet et Bilal El Khanouss ont été titularisés, tandis que Yassine Gessime, Chemsdine Talbi et Soufiane Rahimi ont débuté en attaque.

Les Lions de l'Atlas ont rapidement annoncé la couleur dès les premières minutes, notamment sur le côté gauche grâce à Talbi.

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Avec un pressing très haut, les Nationaux ont empêché les Paraguayens de franchir la moitié de terrain.

A la 14e minute, Gessime tente sa chance avec un tir lointain, qui passe au-dessus de la barre transversale.

A la 21e minute, première grosse occasion pour le Paraguay, mais Bounou réalise une intervention décisive avec un double arrêt.

Trois minutes plus tard, à la 24e, nouvelle occasion dangereuse pour les Paraguayens, mais Bounou se montre encore infranchissable.

Au fil des minutes, le match devient de plus en plus serré et physique, et la Albirroja commence à sortir de sa moitié de terrain.

Les joueurs de Gustavo Alfaro ont verrouillé toutes les issues en défense, tout en restant dangereux en contre-attaque et sur les coups de pied arrêtés.

Lors des cinq dernières minutes de la première mi-temps, les Marocains ont évolué aux abords de la surface paraguayenne, sans, toutefois, trouver la faille face au bloc défensif compact mis en place par Alfaro.

Dès l'entame de la deuxième mi-temps, les Marocains frappent fort en ouvrant le score à la 48e minute. A la suite d'une belle action sur le côté droit, Gessime sert Hakimi, qui trouve El Khanouss dans la surface pour l'ouverture du score.

Cinq minutes plus tard, un remake du premier but permet aux Lions de l'Atlas de doubler la mise.

Le Strasbourgeois Gessime sert Hakimi, qui déborde sur le côté droit à toute vitesse. Le Parisien centre en retrait pour Neil El Aynaoui, qui inscrit le deuxième but.

Contrairement à la première mi-temps, où le jeu était davantage orienté sur le côté gauche, les Lions de l'Atlas ont frappé fort sur le flanc droit en seconde période, grâce notamment à Gessime et Hakimi, qui ont mis en difficulté la défense paraguayenne.

Les Sud-Américains ont tenté, en revanche, de surprendre en contre-attaque, mais Bounou et la défense marocaine se sont montrés solides et bien organisés, à l'image de Zakaria El Ouahdi qui a sauvé une balle sur la ligne du but.

Lors des 30 dernières minutes de la rencontre, les Lions de l'Atlas ont reculé et les Paraguayens ont profité pour réduire le score par Gustavo Caballero (88è).