Afrique: Le Maroc plaide pour le renforcement de l'Architecture Africaine de Paix et de Sécurité

Le Maroc a plaidé, devant la retraite d'initiation des membres nouvellement élus au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine (CPS de l'UA), pour le renforcement de l'Architecture Africaine de Paix et de Sécurité (APSA).

L'APSA reste un point d'attention constant, notamment dans la manière dont les mécanismes de prévention sont effectivement mobilisés, a souligné la délégation marocaine lors de cette retraite tenue les 30 et 31 mars à Matsapha (Eswatini).

La délégation marocaine a aussi indiqué que la question de l'anticipation des risques et de l'alerte précoce continue également de se poser, en lien direct avec les capacités africaines de gestion et de règlement pacifique des différends, qui appellent à être davantage consolidées.

Elle a aussi relevé que les défis sécuritaires actuels, notamment le terrorisme, l'extrémisme violent, ainsi que la criminalité organisée transfrontalière et les formes d'instabilité qui évoluent rapidement, continuent de fragiliser les Etats, ce qui rend la question de leur résilience encore plus déterminante.

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La délégation a aussi évoqué la manière dont sont appréhendés les liens entre paix, sécurité et développement, qui restent étroitement liés dès lors qu'il s'agit de traiter les causes profondes des crises et de consolider la stabilité dans la durée.

A rappeler que le Maroc a entamé mercredi un nouveau mandat au sein du CPS de l'UA qui constitue la troisième participation du Royaume au sein de cet organe depuis son retour à l'UA en 2017.

Ce nouveau mandat s'inscrit dans la continuité de l'engagement constant du Maroc en faveur de la paix et de la stabilité sur le continent, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

En effet, depuis son retour à l'Union africaine en 2017, le Royaume a siégé à deux reprises au sein de cet organe, respectivement pour un mandat de 3 ans (2022-2025) et un mandat de deux ans (2018-2020), au cours desquels le Maroc a contribué de manière constructive à l'amélioration des méthodes de travail et à l'instauration des bonnes pratiques, de concert avec les autres Etats membres du CPS, et ce, dans le cadre d'une démarche responsable et inclusive.

Ce nouveau mandat s'inscrit donc dans la continuité de l'engagement constant du Royaume en faveur du renforcement du rôle du Conseil dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits sur le continent et traduit une reconnaissance des actions entreprises par Sa Majesté le Roi en faveur d'une Afrique stable, dont l'approche en matière de résolution des conflits repose sur une démarche rationnelle et le respect du droit international, ainsi que sur la recherche de solutions pacifiques.

Au cours de ce nouveau mandat, le Maroc accordera ainsi une attention particulière au renforcement de l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), en appuyant les efforts visant à consolider les mécanismes continentaux de prévention des conflits, de diplomatie préventive et de médiation.

Le Royaume poursuivra également la promotion d'une approche proactive de la prévention des crises et des conflits, fondée sur l'anticipation des risques, l'alerte précoce et le renforcement des capacités africaines de gestion et de règlement pacifique des différends.

Le Maroc continuera par ailleurs de soutenir les initiatives visant à renforcer la résilience des Etats africains face aux menaces sécuritaires et aux défis émergents, notamment le terrorisme, l'extrémisme violent et les formes nouvelles d'instabilité affectant la paix et la sécurité sur le continent.

Dans cette perspective, le Royaume demeure attaché à la promotion d'approches africaines intégrées liant paix, sécurité et développement, en considérant que la consolidation d'une paix durable en Afrique passe par le traitement des causes profondes de l'instabilité et par le renforcement de la stabilité institutionnelle des Etats.

Ce nouveau mandat au sein de l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits sur le continent se veut de même une reconnaissance des initiatives et de l'approche adoptées par le Maroc, grâce au leadership du Souverain en matière de paix et de sécurité, fondées sur une vision globale indissociable du développement, la médiation et les opérations de maintien de la paix.

En somme, le Maroc pourra s'appuyer sur son expérience acquise lors de ses mandats précédents au sein du CPS de l'UA pour renforcer son action et contribuer positivement à la sécurité et à la stabilité de l'Afrique.