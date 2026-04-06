Congo-Kinshasa: «La fierté de notre pays» - Retour triomphal des Léopards enfin mondialistes

À Kinshasa, les supporters ont rendu hommage aux Léopards avec beaucoup de ferveur ce dimanche 5 avril. L'équipe nationale s'est qualifiée cette semaine pour la Coupe du monde 2026, une première depuis 1974. Les joueurs sont rentrés dans la capitale congolaise pour un défilé en présence de leurs supporters avant d'assister à une cérémonie présidée par le chef de l'État au Palais du Peuple.

« Fimbu, fimbu, fimbu, chicotte ! » Ils étaient des milliers de supporters gonflés à bloc à attendre pendant plusieurs heures, ce 5 avril, avant de pouvoir rendre hommage à leurs champions arrivés sur la scène installée sur l'esplanade du Palais du Peuple, dans l'après-midi à Kinshasa.

À la sortie du bus, les joueurs congolais ont longuement été acclamés avant de prendre la parole. Le capitaine Chancel Mbemba a notamment tenu à remercier les autorités pour leur engagement à leur côté. C'est ensuite le président congolais, Félix Tshisekedi en personne, qui a pris la parole.

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Le chef de l'État a évoqué la fin d'un deuil de 52 ans, année de la dernière qualification de la République démocratique du Congo (alors encore appelé Zaïre) à un Mondial en 1974, et les cadeaux que vont recevoir les joueurs après leur performance historique : « J'avais promis que s'ils nous ramènent à la Coupe du monde, l'État congolais fera pour eux tout ce dont ils ont besoin. Je vous dis que les Léopards ont déjà chacun une maison et une voiture. Il y aura aussi des primes. »

La fin d'une longue attente

Au milieu des célébrations, les Kinois présents sur place n'ont pas boudé leur plaisir. « Pour notre pays, le Congo, ça fait 52 ans qu'on attend. Mais maintenant, on est enfin dans la fête ! », a exulté un supporter venu acclamer les Léopards. « Si maintenant on parle de la RDC sur le plan du football, c'est grâce à nos jeunes frères de l'équipe nationale. Ils sont les meilleurs, ils ont fait l'impossible », se réjouit un autre habitant.

Parmi ceux présents au Palais du Peuple, certaines ont même déjà vécu l'expérience d'un Mondial. Une ancienne joueuse de l'équipe nationale, qui a notamment participé aux Coupes du monde des moins de 20 ans en 2006 et en 2008, fait part de son bonheur : « On est venu fêter leur qualification, parce que 52 ans après la dernière Coupe du monde, c'est beaucoup. On a ouvert la porte aux collègues et aujourd'hui, ils sont mondialistes. C'est la fierté de mon pays ! »

Interpellé par la foule qui scandait « Ti na trois ! », en référence à un troisième mandat que pourrait faire le président congolais en cas de révision de la Constitution, Félix Tshisekedi a botté en touche et répondu : « Nous sommes ici pour les Léopards ». Les joueurs devraient rester encore quelques heures dans la capitale avant de revenir en Europe par vol spécial.