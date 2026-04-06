Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

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Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée au projet de loi relatif à l'exercice des activités commerciales, ainsi qu'à des exposés, dont un sur la mécanisation du secteur agricole et un autre prospectif concernant le secteur des mines, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres, dont voici la traduction APS :

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres, consacrée au projet de loi relatif à l'exercice des activités commerciales, ainsi qu'à des exposés, dont un sur la mécanisation du secteur agricole et un autre prospectif concernant le secteur des mines.

Après présentation de l'ordre du jour du Conseil des ministres, suivie de la présentation, par Monsieur le Premier ministre, des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, Monsieur le président de la République a donné les instructions, directives et orientations suivantes :

Concernant l'exposé prospectif sur le secteur des mines :

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Monsieur le président de la République a insisté sur la nécessité que la prochaine étape soit à la hauteur de l'ambition de l'Algérie, qui s'inscrit dans une logique de puissance économique sûre et de diversification comme socle d'un Etat véritablement émergent, s'appuyant sur des chiffres crédibles sur le terrain. A cet effet :

- Monsieur le président de la République a ordonné la présentation en Conseil des ministres, dans les plus brefs délais, du plan d'exploration dans ce secteur, lequel doit définir avec précision et en détail les filières minières prioritaires pour la prochaine étape, tout en établissant rigoureusement les échéances d'exploitation et de production.

- Monsieur le président de la République a insisté sur le fait que, dorénavant, seule une cadence soutenue dans l'exécution des orientations données et des plans d'action convenus sera acceptée pour l'ensemble des filières minières retenues, comme choix incontournable visant à garantir une stabilité en matière de développement.

- Monsieur le président de la République a ordonné de s'appuyer entièrement, dans les explorations minières dans ce secteur stratégique, sur la technologie, ainsi que sur les ressources humaines locales et les compétences algériennes à l'étranger ou à travers des partenariats avec les pays amis et alliés.

Concernant la mécanisation agricole :

- Monsieur le président de la République a enjoint au ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche d'assurer, dans les plus brefs délais, une préparation optimale, en prévision de la campagne de moisson qui s'annonce qualitative, au regard des conditions climatiques favorables à des résultats positifs.

- Monsieur le président de la République a réaffirmé la nécessité de garantir la mécanisation nécessaire aux agriculteurs, au niveau national.

- Accorder la priorité en matière de mécanisation sur la base de critères scientifiques et professionnels, en tenant compte de la superficie cultivée et des quantités de production.

- Adopter les quantités de production comme indicateur clé pour la création des coopératives de wilaya et régionales en matière de mécanisation et de matériel agricole, loin de toute forme de bureaucratie administrative.

Concernant la réalisation d'une station de déminéralisation dans la wilaya d'In Salah :

- Monsieur le président de la République a instruit de la nécessité de tenir compte, à l'avenir, de la vision prospective liée à l'augmentation de la densité de la population et d'augmenter le volume de la production prévue pour cette station qui approvisionnera la population de la wilaya de Tamanrasset en eau potable.

- Veiller à assurer la fourniture des meilleurs services aux citoyens en matière d'alimentation en eau potable, au regard de la diversification des sources d'approvisionnement en cet élément vital, notamment le rôle important qu'ont aujourd'hui les stations de dessalement de l'eau de mer au niveau national pour garantir la sécurité hydrique.

Avant la clôture de la réunion du Conseil des ministres, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a présenté un exposé sur le dossier de la récupération des fonds détournés, faisant état de 33 commissions rogatoires adressées à la Confédération suisse, dont 20 dossiers ont été examinés et acceptés, 4 d'entre eux, liés aux fonds détournés et gelés, ayant été définitivement traités à ce jour.

En vertu de ces procédures, plus de 110 millions de dollars seront restitués à l'Algérie.

Au terme de l'exposé, Monsieur le président de la République a adressé ses remerciements à la Confédération suisse et au Royaume d'Espagne pour la récupération par l'Algérie des fonds détournés.

Par ailleurs, 61 commissions rogatoires adressées à la France dans ce cadre sont restées sans réponse.

La réunion du Conseil des ministres s'est achevée par l'approbation de décrets individuels portant nominations et fins de fonctions dans des postes supérieurs de l'Etat".