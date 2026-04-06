Algérie: Le président de la République signe un décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour le 2 juillet 2026

5 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour le 2 juillet 2026, en vue de l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Il s'agit du décret nº 26-145 du 16 Chaoual 1447 correspondant au 4 avril 2026, publié dans le Journal officiel (JO) Nº 24.

"En vue de l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale, le corps électoral est convoqué le jeudi 2 juillet 2026", précise le décret.

"Une révision exceptionnelle des listes électorales est ouverte, à compter du dimanche 12 avril 2026. Elle est clôturée le dimanche 26 avril 2026", selon la même source.

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