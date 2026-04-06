Algérie: Le président de la République ordonne la présentation, dans les plus brefs délais, du plan d'exploration dans le secteur

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, la présentation en Conseil des ministres, dans les plus brefs délais, du plan d'exploration dans ce secteur, lequel doit "définir avec précision et en détail", les filières minières prioritaires pour la prochaine étape, tout en établissant rigoureusement les échéances d'exploitation et de production.

Concernant l'exposé prospectif sur le secteur des mines, le président de la République a insisté sur "la nécessité que la prochaine étape soit à la hauteur de l'ambition de l'Algérie, qui s'inscrit dans une logique de puissance économique sûre et de diversification comme socle d'un Etat véritablement émergent, s'appuyant sur des chiffres crédibles sur le terrain", précise un communiqué du Conseil des ministres.

A cet effet, le président de la République a ordonné "la présentation en Conseil des ministres, dans les plus brefs délais, du plan d'exploration dans ce secteur, lequel doit définir avec précision et en détail les filières minières prioritaires pour la prochaine étape, tout en établissant rigoureusement les échéances d'exploitation et de production", ajoute la même source.

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Le président de la République a également insisté sur le fait que, dorénavant, "seule une cadence soutenue dans l'exécution des orientations données et des plans d'action convenus sera acceptée pour l'ensemble des filières minières retenues, comme choix incontournable visant à garantir une stabilité en matière de développement".

Le président de la République a ordonné de "s'appuyer entièrement, dans les explorations minières dans ce secteur stratégique, sur la technologie, ainsi que sur les ressources humaines locales et les compétences algériennes à l'étranger ou à travers des partenariats avec les pays amis et alliés", poursuit le communiqué.