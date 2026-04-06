Algérie: Le président de la République enjoint au ministre du secteur d'assurer une préparation optimale en prévision de la campagne de moisson

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a enjoint au ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, d'assurer, dans les plus brefs délais, une préparation optimale, en prévision de la campagne de moisson.

Après avoir écouté un exposé concernant la mécanisation agricole, le président de la République a enjoint au ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche d'assurer, dans les plus brefs délais, une préparation optimale en prévision de la campagne de moisson, "qui s'annonce qualitative, au regard des conditions climatiques favorables à des résultats positifs", précise un communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a, en outre, réaffirmé la nécessité de "garantir la mécanisation nécessaire aux agriculteurs, au niveau national" et d'"accorder la priorité en matière de mécanisation sur la base de critères scientifiques et professionnels, en tenant compte de la superficie cultivée et des quantités de production".

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Le président de la République a ordonné d'adopter les quantités de production comme "indicateur clé pour la création des coopératives de wilaya et régionales en matière de mécanisation et de matériel agricole, loin de toute forme de bureaucratie administrative", ajoute le communiqué.