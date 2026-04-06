Algérie: Le leader chute à Béchar, le CRB signe une démonstration offensive

ALGER — Le MC Alger, solide leader du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football, a concédé un coup d'arrêt en s'inclinant dimanche soir en déplacement face à JS Saoura (2-1), alors que le CR Belouizdad a étrillé à domicile l'ES Mostaganem sur le score sans appel de 7 à 0, en clôture de la 25e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football.

Le Doyen, qui restait sur cinq succès de suite, a ouvert le score grâce à Naïdji (15e), avant que les gars de la Saoura n'égalisent sur une belle tête du défenseur Zaâlani, peu avant la pause (45e+1).

Le pressing exercé par les gars de Béchar en fin de match a fini par porter ses fruits. Saâdi s'est joué de la défense mouloudéenne, avant de tromper la vigilance du portier algérois Ramdane (80e), et offrir à son équipe une précieuse victoire dans la course au podium.

Les Verts et Rouges restent tout de même largement en tête avec 52 points, et deux matchs en moins, à neuf longueurs sur leur dauphin, la JS Saoura (43 pts).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au stade Nelson-Mandela de Baraki, le CRB n'a laissé aucune chance à son adversaire mostaganémois. Le capitaine Benguit a montré la voie en ouvrant le score dès la 12e minute, avant que Khacef ne fasse le break à la 25e minute.

Benguit a ensuite signé un doublé à la 33e minute, puis Boussouar a aggravé la marque trois minutes plus tard. Au retour des vestiaires, Boussouar a inscrit son deuxième but personnel (61e), avant que Benguit ne complète son triplé deux minutes plus tard. L'Ivoirien Ahoua a finalement clôturé le festival offensif à la 80e minute.

Ce deuxième succès consécutif permet au Chabab de remonter provisoirement à la cinquième place avec 38 points, et trois matchs en moins, tandis que l'Espérance reste engluée dans la zone de relégation, au 14e rang avec 17 unités.

La JS Kabylie, de son côté, a laissé échapper deux précieux points face à la lanterne rouge. Le MC El-Bayadh avait pourtant manqué un penalty dès la 7e minute par Belmiloud, avant de trouver finalement la faille grâce à Barkat à la demi-heure de jeu. Les visiteurs ont réagi avant la pause par Boudebouz, auteur du but égalisateur à la 38e minute.

Après deux victoires de rang, sous la conduite du coach intérimaire, Rabah Bensafi, le club de la ville des Genêts marque ainsi le pas et demeure à la septième place avec 35 points. Le MC El-Bayadh reste dernier avec 15 unités et voit ses chances de maintien s'amenuiser davantage.

L'autre relégable, le Paradou AC, a subi une nouvelle déconvenue en déplacement sur le terrain de l'USM Khenchela (1-0), soit son neuvième revers de rang.

L'unique réalisation de la rencontre a été inscrite par l'international gabonais Matouti (40e). Le Paradou de l'entraîneur Azzedine Aït Djoudi, occupe toujours une position délicate au classement, à la 14e place avec 17 points.

Rien ne va plus non plus pour l'USM Alger, battue à Chlef par l'ASO (2-1). Les Algérois avaient pourtant ouvert la marque grâce à l'Ivoirien Kamagate à la 27e minute, pour son premier but avec les Rouge et Noir. Mais les locaux ont inversé la tendance par Benchouia (36e), avant que Debbari ne transforme un penalty à la 68e minute.

Cette troisième défaite de suite fait glisser l'USMA à la 11e position avec 29 points (et trois matchs en moins, NDLR) alors que l'ASO Chlef remonte à la 10e place avec 31 unités.

Enfin, l'ES Sétif et l'ES Ben Aknoun se sont neutralisées (1-1). Djabout a donné l'avantage aux visiteurs dès la 12e minute, avant que Boubakeur ne rétablisse l'équilibre trois minutes plus tard.

Au classement, l'ESS reste 13e avec 27 points, tandis que l'ES Ben Aknoun rejoint la JS Kabylie à la septième place avec 35 unités.

En ouverture de cette journée, disputée vendredi, le MC Oran est allé s'imposer en déplacement face au CS Constantine (1-0), tandis que le MB Rouissat et l'Olympique Akbou se sont neutralisés (1-1).

La 26e journée se jouera les 9, 10 et 11 avril, et sera tronquée du derby USM Alger - CR Belouizdad, reporté à une date ultérieure, en raison de l'engagement des deux clubs algérois en demi-finales de la Coupe de la Confédération.