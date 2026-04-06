Algérie: Les joueuses de l'équipe nationale remercient le président de la République pour son soutien inconditionnel

ALGER — Les joueuses de la sélection algérienne de handi-basket, sacrées championnes d'Afrique, ont adressé, dimanche, leurs sincères remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour son soutien total et constant au handisport et ses athlètes.

Les handi-basketteuses ont exprimé leur profonde reconnaissance au président de la République en marge de leur retour au pays, auréolées du titre continental remporté à Luanda (Angola), synonyme de qualification pour le Championnat du monde prévu en novembre prochain à Ottawa, au Canada.

Après avoir remporté leur sixième titre africain consécutif, le président de la République a tenu à féliciter les joueuses, écrivant sur son compte personnel sur les réseaux sociaux : "Félicitations aux joueuses de l'équipe nationale algérienne de handi-basket pour avoir remporté avec brio leur sixième titre africain consécutif. Vous avez grandement honoré le sport algérien. Merci pour cette réalisation".

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"Nous sommes reconnaissantes pour tout le soutien que le président de la République nous apporte, ainsi qu'à tous les sportifs. Cela nous motive à fournir davantage d'efforts pour réaliser des exploits et hisser haut le drapeau national dans les compétitions internationales", a réagi la capitaine de l'équipe, Djamila Khemgani.

Concernant la compétition continentale et les objectifs futurs de l'équipe, Khemgani, élue meilleure joueuse du tournoi, a ajouté : "Le Championnat d'Afrique n'a pas été facile cette fois-ci, le niveau était élevé. Nous avons dignement représenté notre pays et l'handisport algérien, confirmant, une fois de plus, la réputation du handi-basket féminin algérien (...) Notre ambition est désormais de bien représenter l'Algérie lors du prochain Championnat du monde au Canada, mais aussi d'être de dignes ambassadrices du handi-basket africain durant cet événement international de haut niveau".

Grâce à cet exploit, l'Algérie a, en effet, assuré sa qualification pour le prochain Championnat du monde, où elle sera la seule représentante du continent africain dans la catégorie féminine. Il s'agit d'une grande responsabilité que les Algériennes s'efforceront d'assumer pleinement, d'autant plus qu'il s'agira de leur troisième participation mondiale après Hambourg-2018 et Dubaï-2023.

Depuis 2015, le handi-basket féminin algérien impose une domination totale sur la scène africaine. Le premier titre, remporté sur le sol national lors du Championnat d'Afrique qualificatif aux Jeux paralympiques de Rio-2016, a marqué le début d'une ère d'hégémonie pour les Algériennes.

"A Ottawa, la responsabilité sera lourde. Nous tâcherons de jouer le meilleur basket algérien, africain et arabe dans une compétition où il sera difficile de se distinguer en raison de l'écart de niveau, notamment en termes de moyens de préparation. Nous avons besoin d'un soutien important, surtout en matière de préparation qui doit être totalement différente de celle d'un Championnat d'Afrique ou d'une compétition régionale. L'échéance approche et la préparation doit commencer dès maintenant", a insisté la capitaine.

Forte de son expérience des précédentes participations mondiales, Khemgani estime qu'il sera difficile de briller sans une préparation intensive avec à la clé des confrontations avec des équipes de haut niveau lors des stages à venir.

La délégation a été accueillie à son arrivée au salon d'honneur de l'aéroport international Houari-Boumediene par le secrétaire général du ministère des Sports ainsi que des membres du bureau fédéral de la Fédération algérienne handisport, à leur tête le président Sid Ahmed Elasri, qui a félicité les joueuses pour cet exploit, tout en remerciant le ministère de tutelle pour son soutien constant.

A noter que l'équipe féminine algérienne a remporté son sixième titre africain consécutif en s'imposant en finale face à l'Afrique du Sud sur le score de 45 à 30.

Ce nouveau sacre continental confirme la domination totale de l'Algérie en handi-basket féminin au niveau africain. Plus qu'un simple titre, il reflète une continuité dans l'excellence et l'ancrage d'une culture de la victoire au sein de cette équipe exceptionnelle.

Aujourd'hui, cette équipe représente bien plus qu'un simple collectif : elle incarne un symbole de courage, de résilience et d'excellence. Par leurs performances, ces sportives inspirent toute une génération et portent haut les couleurs de l'Algérie sur la scène internationale.

Les reines d'Afrique ne comptent pas s'arrêter là. Toutefois, atteindre des niveaux supérieurs nécessite davantage de moyens et de préparation, d'autant que les défis à venir seront plus difficiles. Avec leur staff technique, les joueuses aspirent à poursuivre leur progression lors du prochain Championnat du monde.