Algérie: Résultats complets et classement à l'issue des matchs de la 25e journée

ALGER — Résultats complets et classement à l'issue des matchs de la 25e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football, disputés vendredi et dimanche.
Vendredi 3 avril 2026 :
MB Rouissat - Olympique Akbou 1-1
CS Constantine - MC Oran 0-1
Dimanche 5 avril 2026 :
USM Khenchela - Paradou AC 1-0
CR Belouizdad - ES Mostaganem 7-0
ASO Chlef - USM Alger 2-1
ES Sétif - ES Ben Aknoun 1-1
MC El-Bayadh - JS Kabylie 1-1
JS Saoura - MC Alger 2-1
Classement Pts J
1). MC Alger 52 23
2). JS Saoura 43 24
3). O. Akbou 40 23
4). MC Oran 39 24
5). CR Belouizdad 38 22
--). CS Constantine 38 25
7). JS Kabylie 35 23
--). ES Ben Aknoun 35 24
9). USM Khenchela 31 23
--). ASO Chlef 31 25
11). USM Alger 29 22
12). MB Rouissat 28 24
13). ES Sétif 27 24
14). Paradou AC 17 24
--). ES Mostaganem 17 25
16). MC El-Bayadh 15 25.