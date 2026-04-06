Algérie: Résultats complets et classement à l'issue des matchs de la 25e journée

5 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Résultats complets et classement à l'issue des matchs de la 25e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football, disputés vendredi et dimanche.

Vendredi 3 avril 2026 :

MB Rouissat - Olympique Akbou 1-1

CS Constantine - MC Oran 0-1

Dimanche 5 avril 2026 :

USM Khenchela - Paradou AC 1-0

CR Belouizdad - ES Mostaganem 7-0

ASO Chlef - USM Alger 2-1

ES Sétif - ES Ben Aknoun 1-1

MC El-Bayadh - JS Kabylie 1-1

JS Saoura - MC Alger 2-1

Classement Pts J

1). MC Alger 52 23

2). JS Saoura 43 24

3). O. Akbou 40 23

4). MC Oran 39 24

5). CR Belouizdad 38 22

--). CS Constantine 38 25

7). JS Kabylie 35 23

--). ES Ben Aknoun 35 24

9). USM Khenchela 31 23

--). ASO Chlef 31 25

11). USM Alger 29 22

12). MB Rouissat 28 24

13). ES Sétif 27 24

14). Paradou AC 17 24

--). ES Mostaganem 17 25

16). MC El-Bayadh 15 25.

