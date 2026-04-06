Tunisie: Basket-Championnat Pro A (Finale) - L'US Monastir sacrée pour la 10e fois de son histoire

5 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'Union sportive monastirienne a été sacrée championne de Tunisie 2025-2026, après avoir remporté le game 3 de la finale des super play-offs du champiponnat pro A de basket-ball, devant la Jeunesse sportive kairouanaise (78-76), dimanche à la salle Aziz Miled de Kairouan.

Il s'agit du 10e sacre pour les usémistes après ceux raflés en 1998, 2000, 2005, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.

Lors de cette série des finales, rappelle-t-on, l'US Monastir s'était, également, imposée dans les deux premiers matchs, respectivement, (78-75) et (71-69) dans son fief à la salle Mzali de Monastir.

La formation de la capitale du Ribat est encore en lice en coupe de Tunisie, où elle retrouvera en demi-finales de la compétition la JS Kairouan.

Voici les résultats :

Game 1

Dimanche 29 mars à Monastir :

US Monastir - JS Kairouan 78-75

Game 2

Jeudi 2 avril à Monastir :

US Monastir - JS Kairouan 71-69

Game 3

Dimanche 5 avril à Kairouan :

JS Kairouan - US Monastira 78-76

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