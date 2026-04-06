Congo-Kinshasa: Panique à Mambasa après une nouvelle attaque des ADF

Une nouvelle incursion attribuée aux rebelles des ADF a semé la panique dans la localité de Mambasa, dans la nuit de dimanche à ce lundi 6 avril. Des tirs nourris ont contraint de nombreux habitants des quartiers périphériques à fuir vers le centre de la cité, où les activités tournent désormais au ralenti, affirment des témoins.

L'attaque s'est produite vers 22 heures au quartier Arua 2, situé à environ 165 kilomètres au sud-ouest de Bunia. Selon des sources locales, les assaillants seraient venus de leur bastion situé à près de 4 kilomètres, en direction de Ndimo.

Bilan provisoire

Le bilan provisoire fait état de deux civils blessés et de deux bâtiments abritant des boutiques incendiées. Pris de panique, les habitants ont massivement quitté leurs domiciles pour se réfugier au centre de Mambasa.

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D'après la société civile, l'intervention des forces de sécurité en patrouille a permis de limiter les dégâts, après des échanges de tirs avec les assaillants. Cependant, cette structure citoyenne dénonce une inefficacité persistante des opérations militaires face aux exactions des ADF, accusés d'avoir tué près de 100 personnes en l'espace de deux semaines dans la région.

Riposte militaire contestée

De son côté, l'armée, à travers le porte-parole des Forces armées de la RDC (FARDC) en Ituri, affirme que l'intervention a été rapide et efficace. Selon le lieutenant Jules Ngongo, cinq combattants ADF ont été neutralisés et des armes récupérées, après la mise en déroute des assaillants.

Dans ce climat de colère et de tension, un homme présumé membre des ADF a été lynché puis brûlé vif par la population, indiquent des sources locales.

Par ailleurs, trois enfants de moins de 10 ans, retenus en otage par les rebelles, ont réussi à s'échapper lors des affrontements.