Tunisie: Disparition de stupéfiants au tribunal - Mandats de dépôt contre des greffiers du service des saisies

Le ministère public près le tribunal de première instance de Sousse 2 a ordonné l'émission de mandats de dépôt en prison à l'encontre de trois greffiers travaillant au service des saisies, après la découverte d'un manque de substances stupéfiantes saisies précédemment par les forces de l'ordre.

Selon une source citée par Diwan FM, les enquêteurs ont constaté des disparitions dans le stock saisi, suscitant l'ouverture d'une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes.

Trois greffiers ont été placés en garde à vue avant d'être présentés au ministère public.

Le ministère public a confirmé la décision de les placer en détention provisoire, en attendant la fin des investigations et leur renvoi devant la justice pour répondre des accusations de négligence et détournement de stupéfiants.