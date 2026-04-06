Tunisie: Question de la semaine - Comment le feedback continu redéfinit-il le management de la performance ?

Au cours des dernières décennies, les systèmes d'évaluation des collaborateurs n'ont cessé d'évoluer, au gré des contextes économiques et, surtout, des styles de management dominants à chaque époque.

De la simple évaluation chiffrée des performances individuelles (héritée de l'école classique et du taylorisme), à l'appréciation des compétences, notamment la capacité de réaction et d'adaptation dans un environnement de plus en plus incertain, puis à l'évaluation du potentiel et des perspectives de développement au sein de l'organisation (à l'époque de la montée du management participatif), l'appréciation des collaborateurs est demeurée au coeur des politiques RH.

L'objectif a toujours été le même : mesurer la performance dans un cadre concurrentiel et optimiser la contribution de chaque salarié à la création de la valeur. Mais aujourd'hui, ces systèmes et modèles d'évaluation montrent de plus en plus leurs limites. Rigidité, logique trop descendante, déconnexion parfois marquée avec la réalité quotidienne du travail, subjectivité, influence de la position hiérarchique et biais de l'évaluateur, autant de failles qui ont conduit les entreprises et les théoriciens à remettre en cause ces approches.

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C'est dans ce contexte qu'émerge progressivement une nouvelle méthode de gestion de la performance : le feedback continu. Il s'agit d'une approche dans laquelle les collaborateurs reçoivent des retours réguliers et fréquents, au lieu de se limiter aux traditionnels entretiens annuels. L'idée est d'instaurer un dialogue permanent entre managers, collègues et équipes afin d'améliorer la performance, de soutenir le développement personnel et de renforcer la collaboration. Ce basculement répond à une double exigence. D'un côté, les managers recherchent davantage d'agilité, de réactivité et de performance collective.

De l'autre, les nouvelles générations de collaborateurs expriment un besoin croissant de dialogue, de reconnaissance et de progression professionnelle. Le feedback continu apparaît ainsi comme un outil capable de concilier efficacité organisationnelle et attentes au sein de l'entreprise. Mais son adoption ne relève pas d'un simple changement de méthode.

Elle suppose, avant tout, la mise en place d'un environnement culturel spécifique, ce que les spécialistes qualifient de feedback-friendly culture, autrement dit une culture propice au dialogue. Il s'agit de créer un cadre dans lequel les échanges sont fréquents, spontanés, constructifs et perçus comme une opportunité d'amélioration plutôt que comme une critique.

Dans ce type d'environnement, le feedback gagne en efficacité parce qu'il intervient au bon moment, repose sur des observations précises et vise clairement le progrès. Il cesse alors d'être vécu comme un jugement pour devenir un véritable levier d'apprentissage. En pratique, trois formes de feedback coexistent. Le feedback positif vise à reconnaître et valoriser les efforts, les résultats et les comportements exemplaires. Il renforce la motivation et favorise l'ancrage des bonnes pratiques.

Le feedback constructif, lui, cherche à identifier des axes d'amélioration en s'appuyant sur des faits concrets et sur des solutions opérationnelles, ce qui permet d'éviter les interprétations personnelles. Enfin, le feedback négatif (généralement le moins recommandé) tend à pointer les erreurs sans proposer de pistes de progrès, au risque de démotiver et d'installer un climat de défiance. L'enjeu pour les organisations consiste précisément à le transformer en feedback constructif.

Mais pour les managers et les responsables RH, la question n'est pas évidente : faut-il les communiquer de manière instantanée, différée, formelle ou informelle ?

S'il n'existe pas de formule universelle, le feedback instantané est souvent privilégié lorsqu'une correction rapide s'impose. À l'inverse, le feedback différé trouve davantage sa place lors d'un bilan, d'un point d'étape ou d'un entretien annuel, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer un potentiel à développer.

Le feedback informel, plus souple, favorise, quant à lui, une communication spontanée et fluide entre collaborateurs et managers. Par ailleurs, de plus en plus d'entreprises expérimentent le feedback 360°, une approche collaborative qui recueille des retours provenant de multiples sources où chaque personne en relation professionnelle avec l'individu évalué (collègues, subordonnés, supérieurs, clients, etc), peut donner un avis sur ses comportements et attitudes. Cette méthode permet d'obtenir une vision plus nuancée de la performance, notamment sur les compétences comportementales et relationnelles et les fameuses soft skills.

Toutefois, pour produire pleinement ses effets, la culture du feedback suppose plusieurs leviers. Le premier est un changement de paradigme managérial pour sortir d'une logique de contrôle pour adopter une posture de progression. Le manager n'est plus seulement évaluateur, il devient accompagnateur, capable d'aider les collaborateurs à mettre en perspective les retours reçus et à en tirer des apprentissages utiles. Le deuxième levier repose sur l'adaptation du feedback aux situations.

Comme on l'a vu précédemment, chaque forme de retour répond à un contexte particulier et doit être mobilisée avec subtilité. Le troisième levier concerne la qualité du feedback lui-même. Pour être réellement efficace, il doit être clair, précis, contextualisé et utile. Enfin, la réussite d'une culture du feedback repose sur trois piliers fondamentaux : la confiance, l'écoute et l'honnêteté. Sans confiance, le feedback déclenche des mécanismes de défense.

Sans écoute, il perd sa portée. Sans honnêteté, il devient formel et inefficace. Ainsi, à l'heure où les entreprises cherchent à conjuguer performance, engagement et fidélisation des talents, le feedback continu s'impose de plus en plus comme un véritable levier stratégique de transformation managériale.