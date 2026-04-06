Ile Maurice: Rs 22 000 de chocolats dérobés

Un cas de vol à l'étalage peu ordinaire a été rapporté au poste de police de Moka. Les faits se sont produits le 3 avril 2026, aux alentours de 9 heures, dans un supermarché situé à Helvétia. Selon la plainte consignée par une agente de sécurité, celle-ci effectuait une patrouille de routine lorsqu'elle a constaté qu'une étagère du rayon des chocolats était complètement vide.

Soupçonnant une anomalie, elle a procédé à la vérification des images de vidéosurveillance. Celles-ci ont révélé qu'un individu, dont l'identité demeure inconnue à ce stade, est entré dans le magasin muni d'un panier. Il s'est dirigé vers le rayon concerné, a pris plusieurs paquets de chocolats, avant de quitter les lieux en empruntant la porte d'entrée, sans effectuer de paiement. La valeur des articles volés est estimée à Rs 22 269.

Alertés, des éléments de la police de Moka ainsi que de la CID se sont rendus sur place pour effectuer un constat. Une enquête a été ouverte afin d'identifier et d'interpeller le suspect.