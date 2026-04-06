Ile Maurice: À Saint-Pierre - Une série d'agressions interpelle les autorités

Une série d'incidents préoccupants survenus récemment dans une école primaire de Saint-Pierre met en lumière une réalité inquiétante : des comportements violents impliquant de très jeunes élèves. Ces faits, étalés sur deux jours consécutifs, soulèvent de sérieuses interrogations sur la sécurité en milieu scolaire et l'efficacité des mécanismes actuels d'encadrement.

Le premier incident a été rapporté le lundi 23 mars. Une éducatrice, en service près des toilettes de l'établissement, a été alertée par des bruits inhabituels accompagnés de propos injurieux. En intervenant, elle a surpris deux élèves de Grades 4 et 5, adoptant un comportement perturbateur et tenant des propos déplacés. Alors qu'elle tentait de ramener le calme et de conduire l'un des enfants au bureau de la direction, ce dernier aurait résisté violemment, allant jusqu'à lui asséner un coup de pied au bas du dos. Si aucune blessure visible n'a été constatée, l'éducatrice a toutefois ressenti des douleurs au poignet et a exprimé le souhait de subir un examen médical.

Le lendemain, mardi 24 mars, la situation a pris une tournure encore plus grave. Lors de la récréation, un élève a été violemment poussé au sol avant de recevoir des coups au dos et à la tête. Plus tard dans la journée, un second incident s'est produit en salle de classe : à la suite d'un échange verbal, un autre enfant a été pris à partie et roué de coups, notamment au visage et à l'abdomen. Dans les deux cas, les agressions impliqueraient les mêmes élèves de l'incident de la veille.

Face à la gravité des faits, les autorités n'ont pas tardé à réagir. Le Cabinet a pris note de cet épisode survenu dans cette école primaire de Saint-Pierre, soulignant le caractère sérieux du comportement affiché par les deux élèves, ainsi que leur mépris manifeste de l'autorité scolaire. Ces derniers ont été temporairement suspendus par le ministère de l'Éducation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de ces incidents isolés, le gouvernement reconnaît que ce type de comportement répréhensible tend à se répéter dans plusieurs établissements scolaires du pays. Dans cette optique, le ministère de l'Éducation et des ressources humaines a annoncé un réexamen des dispositions législatives en vigueur. L'objectif est de mettre en place des protocoles interinstitutionnels capables d'apporter un soutien adéquat aux écoles, aux familles et aux élèves adoptant des comportements jugés dangereux ou inappropriés. Un comité sera ainsi institué au sein du ministère, réunissant plusieurs acteurs clés, représentants du ministère de la Santé et du bien-être, du ministère de l'Intégration sociale, du Bureau de l'Attorney General, du ministère de l'Égalité des genres, de l'Ombudsperson for Children, de la police et du Probation and After Care Service.

Ce comité aura pour mission d'examiner d'éventuelles modifications à la législation existante, notamment la Children's Act et l'Education Act. Il se penchera sur les cas d'élèves dits «hors de contrôle», incluant les situations de violence extrême, d'abus sexuels, de cyberharcèlement, de consommation de substances ou encore de harcèlement scolaire. La mise en place de mécanismes adaptés pour encadrer et gérer ces élèves fait également partie des priorités annoncées.

Ces événements à Saint-Pierre agissent ainsi comme un signal d'alarme. Ils rappellent l'urgence d'une réponse coordonnée et durable face à des comportements qui échappent au cadre scolaire traditionnel et mettent en péril la sécurité de toute une communauté éducative.