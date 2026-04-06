Ile Maurice: Franco Quirin tacle la direction du MMM - «Pour moins que ça, on m'a mis dehors»

Franco Quirin réagit vivement aux propos de Joanna Bérenger affirmant qu'il aurait quitté le MMM de son propre gré. Selon lui, cette version est «risible». Il explique que c'est une lettre du secrétaire général du MMM adressée à la speaker qui a officialisé son départ du parti. Après consultation, cette dernière l'a alors placé parmi les députés indépendants. «Ce n'est pas moi qui ai décidé d'aller m'asseoir là-bas», insiste-t-il, dénonçant une tentative de réécriture des faits par Paul Bérenger et sa fille.

Il affirme n'avoir jamais reçu de lettre lui reprochant quoi que ce soit, ni lors de sa destitution comme vice-président du parti, ni au moment de son exclusion de facto. «Zot mem kone ki sinema zot pe fer.» Il dit avoir demandé des explications écrites, en vain. On lui aurait reproché quelques absences à des réunions, alors que d'autres dirigeants ont manqué bien plus de rencontres sans être sanctionnés.

Interrogé sur l'annonce que les Bérenger et Chetan Baboolall pourraient siéger comme indépendants, Franco Quirin se montre cinglant. Il juge «inimaginable» qu'un leader de parti siège en indépendant tout en restant à la tête de sa formation. «Pa existe sa. Dan ki pei sa?» Pour lui, seules deux options existent : démissionner comme leader ou être expulsé par la direction. «Aussi longtemps qu'il sera leader du MMM, comment peut-il dire qu'il va siéger en indépendant ?» Il conclut en soulignant l'incohérence de la situation : voir Paul Bérenger, toujours leader d'un parti membre de la majorité gouvernementale, siéger comme indépendant serait une «aberration». En rappelant : «Pour moins que ça, on m'a mis dehors.»